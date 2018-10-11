Из глаза мужчины достали 15-сантиметрового червя
Доктор решил, что паразита нужно удалить немедленно, иначе мужчина может потерять зрение. От мерзкого соседа индийца избавили при помощи специального пинцета. Длина червя составляла не менее 15 сантиметров, сообщает Daily Mirror. Судя по всему, несчастный был заражен нитчаткой Баркрофта. Обычно личинки паразита попадают в кровь человека при укусе комара.
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