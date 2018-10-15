Названа смертельная опасность пищевых добавок

Пищевые добавки содержат опасные и не одобренные медиками лекарственные препараты. Их бесконтрольное применение опасно для жизни, предупреждают ученые.

С предупреждением выступили ученые медицинской школы американского Гарварда. По словам исследователей, более тысячи брендов пищевых добавок содержат нежелательные вещества.

По данным медиков, с 2007 по 2016 год 46 % потенциально опасных добавок приходились на вещества, усиливающие половые функции. Еще 41% — на те, что способствуют потере веса и содержат опасный для сердечно-сосудистой системы сибутрамин. 12 % – на препараты со стероидами, помогающие нарастить мышечную массу.

Как отмечается в докладе, опубликованном на MedicalXpress, 57% всех предупреждений были выпущены врачами после 2012 года – а это прямо указывает на ухудшение ситуации. Более половины взрослых американцев принимают диетические добавки. Эти вещества, включающие витамины, минералы, травы и аминокислоты, не являются эффективными в лечении и профилактике каких-либо заболеваний. Они классифицируются как продукты питания и не проверяются как лекарства, что повышает риск нежелательных побочных эффектов.

За последнее десятилетие в США опубликовали более 700 предупреждений о продаже биологически активных препаратов, в составе которых находятся несанкционированные компоненты. Тем не менее, каждый год в США за медицинской помощью из-за употребления добавок обращаются около 23 тысяч американцев.