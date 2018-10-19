Россиян перестанут судить за последствия оказания первой помощи
Партийный проект "Здоровое будущее" решил изменить действующее положение и предлагает освобождать граждан, оказывающих первую помощь от уголовной ответственности за серьезные последствия оказания такой помощи.
Как заявил на круглом столе в Госдуме руководитель направления партпроекта, член комитета по охране здоровья Николай Герасименко, внесению поправок предшествовало обсуждение этой темы с экспертным сообществом.
Если эти идеи будут в итоге одобрены депутатами, то в стране удастся изменить отношение граждан и повысить их готовность и желание помогать окружающим, оказавшимся в беде, уверен парламентарий.
Сегодня в России первая помощь пострадавшим до приезда медиков оказывается крайне редко: люди боятся ответственности. Мало того, такую помощь по закону не имеют право оказывать даже спасатели и полицейские.
По статистике 65% пострадавших нуждаются в ней, а реально она оказывается менее чем в 2% случаев. "Важно дать гражданам уверенность в том, что оказание первой помощи не приведет их на скамью подсудимых", – сказал Герасименко.
Между тем по данным ВОЗ, на миллион человек еженедельно приходится 30 случаев смерти по причине сердечных заболеваний, половина из которых – от внезапной остановки сердца. А в России около 25% пострадавших в ДТП, умерших до прибытия врачей, имели шанс выжить, если бы им была своевременно оказана первая помощь.
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