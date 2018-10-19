Найден самый эффективный способ продлить жизнь пенсионерам
Американские ученые установили, что наиболее благотворное воздействие на организм пожилых людей оказывают омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в больших количествах в морепродуктах и в орехах.
Ученые из университета Тафтса в Бостоне наблюдали за здоровьем пациентов в период с 1992 по 2015 год. В исследовании приняли участие более 2,5 тысяч добровольцев, чей средний возраст составил 74 года.
У добровольцев взяли анализы в начале эксперимента, а затем спустя шесть и тринадцать лет. При этом испытуемых разделили на пять групп по количеству омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в крови.
В результате исследования была доказана польза этих веществ для организма. Выяснилось, что высокий уровень эйкозапентаеновой кислоты снижает риск развития возрастных заболеваний на 24%. А докосапентаеновая кислота – на 21%, сообщает Рен ТВ.
Ранее сообщалось, что омега-3 обладает сильным седативным эффектом. Средство надолго успокаивает и приводит в норму после сильного стресса, а также позволяет избежать развития тяжелых депрессий.
У пожилых людей жиры улучшают работу мозга, восстанавливают потерянные с годами внимание и память. При этом побочных эффектов у такого лечения почти нет, а результат лучше, чем у некоторых синтетических лекарств
Для полноты комплекта не хватило только вибратора
Доктор Шлягер в тяжелом состоянии
Артистка удивила народ
Певец ждет звонка от супруги Петросяна