Доказана смертельная опасность зимы

Зимние холода смертельно опасны для человека. Исследования подтвердили, что во время морозов резко возрастает вероятность сердечного приступа.

Организм человека в зимний период подстерегает множество напастей. Однако главным фактором риска, как выяснили шведские ученые, является холод.

Они изучили данные почти 300 тысяч пациентов в возрасте от 50 до 89 лет, которые перенесли инфаркт миокарда. Было установлено, что при температурах ниже нуля сердечный приступ возникал на 10% чаще.

Ученые предположили, что на состояние здоровья могли повлиять и другие факторы – к примеру, плохая экология, сильная загрязненность воздуха. Однако в итоге они утвердились во мнении, что решающее воздействие оказывал холод.

При отрицательных температурах сосуды сужаются, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода. Развивается ишемический некроз участка мышечного среднего слоя сердца, что нередко приводит к летальному исходу.

Как отметили авторы исследования, в холодное время года люди также чаще простужаются и болеют гриппом. В свою очередь, это может повысить риск сердечного приступа, пишет "Царьград.ТВ" со ссылкой на издание JAMA Cardiolоgy. Выводы ученых подтвердил следующий факт: при повышении температуры воздуха до +3 число сердечных приступов резко снижалось.

Ранее медики предупредили россиян, что этой зимой им угрожают два новых штамма гриппа. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По данным ведомства, ожидается циркуляция штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году. Иммунитет к ним у россиян не сформирован. Возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов.