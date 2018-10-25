Как избежать инсульта

Ученые выяснили, как уберечь людей от инсульта. Оказалось, что здоровый образ жизни имеет огромное значение.

Исследователи наблюдали семь лет за 306 473 пациентами в возрасте от 40 до 73 лет. Все участники эксперимента придерживались здорового образа жизни и не имели вредных привычек. За все время наблюдений ни у одного из испытуемых не было зафиксировано инсульта или сердечного приступа.

"Образ жизни является важным фактором, влияющим на риск развития инсульта. Полученные данные свидетельствуют, что соблюдение здорового образа жизни – в том числе отказ от курения, снижение риска диабета, регулярная физическая активность и здоровое питание – существенно снижает риск развития инсульта. Можно предположить, что здоровый образ жизни ослабляет генетическую предрасположенность к инсультам", – пишут ученые.

У людей с генетической предрасположенностью к инсульту риск появления проблем с кровообращением мозга увеличивается на 35%. Более того, если они при этом будут неправильно питаться, избегать физических нагрузок и страдать от пагубных привычек, то риск инсульта повышается на 66%, передает "360".

Недавно ученые из Университета Линда в Калифорнии заявили, что употребление пищи, в которой содержится высокое содержание белка животного происхождения, может вызвать инсульт и другие патологические процессы. Однако, по мнению специалистов, отказываться от животного белка полностью не стоит. Достаточно употреблять его в умеренных количествах.