Рак помог раскрыть тайну мозга
Исследователи наблюдали за мышами, которые страдали от рака мозга. Они установили, что патологические ткани выделяют избыточное количество глутамата, который наносит большой вред здоровым клеткам и способствует развитию опухоли. Глутамат также уменьшает активность гаммо-аминомасляной кислоты, которая является тормозным нейромедиатором. В конце концов это приводит к развитию эпилепсии.
Кроме того, опухоль выделяет фермент, который атакует перинейрональные сети, необходимые для обмена сообщениями. При нарушении этой структуры у грызунов начинаются эпилептические судороги. Ученые планируют разработать специфические ингибиторы, которые будут подавлять ферменты. Исследователи утверждают, что результаты исследования помогут разработать новые методы борьбы с эпилепсией.
Ранее ученые из Кентуккийского университета нашли способ затормозить старение мозга. Низкоуглеводная диета, по мнению специалистов, повышает когнитивные способности живых существ и уменьшает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний.
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