Ученые выявили главную опасность парацетамола

Бесплодие, выкидыши и преждевременное старение грозят тем, кто употребляет лекарства на основе парацетамола. О разрушительном действии распространенного жаропонижающего средства сообщили американские ученые.

В масштабном исследовании приняли участие 455 добровольцев старше 18 лет. Кроме того, были проанализированы архивные данные, полученные в результате обследования более трех тысяч человек. Часть пациентов – близнецы из европейских стран, остальные – с афроамериканскими и испанскими корнями.

Ученые проследили за изменениями в концентрации 700 соединений, важных для метаболизма. Оказалось, что во всех группах добровольцев наблюдалось истощение нейростероидных половых гормонов, которые производятся в мозге, надпочечниках и гонадах.

Как утверждают исследователи, у всех пациентов, которые принимали медикаменты на основе парацетамола, наблюдались явления, равнозначные гормональному старению организма на 35 лет. Такая клиническая картина губительно действует на плаценту и приводит к нарушению половых функций. Если же принимать парацетамол во время беременности, то это не только увеличивает риск выкидыша, но и грозит серьезными проблемами с развитием нервной системы эмбриона, сказано в статье, опубликованной в журнале EBioMedicine.

Как писали Dni.Ru, связь ожирения и мужского бесплодия установили ученые из НИИ экспериментальной и клинической медицины. На протяжении нескольких лет они совместно с Новосибирским центром репродуктивной медицины наблюдали за группой пациентов из 570 мужчин 34-40 лет с нарушениями параметров семенной жидкости. Почти 70% из них страдали от избыточного веса.

Исследователи пришли к выводу, что главная причина развития бесплодия у современных мужчин – не заболевания, а образ жизни. И дело не только во вредных привычках. Наблюдения показали, что лишние килограммы не влияют на тех мужчин, кто регулярно нагружает себя физически.

По данным медиков, от ожирения страдают более четверти россиян. Среди мужчин этот показатель достигает 15%. Отложения жиров нарушают кровоток, от чего страдают в первую очередь головной мозг, сердце и мужские половые органы.

