В молоке нашли смертельно опасные бактерии

Устойчивые к антибиотикам инфекции распространяются из-за возросшего потребления парного молока. Число случаев заболеваний, вызванных "неубиваемой" бактерией, возросло в четыре раза, сообщают американские ученые.

Тревогу забили специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США. По их данным, в 2016 году в штате Колорадо зафиксировали 12 случаев заражения бактерией Campylobacter jejuni. Эта инфекция поражает желудочно-кишечный тракт с образованием вторичных очагов в других органах, абсцессов и некрозов.

Продажа парного молока в штате незаконна. Тем не менее более 170 фермерских хозяйств обходили этот запрет. И даже после предупреждения властей прекратили незаконную продажу лишь около половины из них.

Как сообщают исследователи, число вспышек инфекции Campylobacter jejuni с 1993 года возросло в четыре раза. При этом риск заражения бактерией из-за употребления сырого молока в 150 раз выше, чем из-за пастеризованного. Симптомы заражения Campylobacter jejuni – лихорадка, судороги кишечника, рвота и диарея. При этом бактерии абсолютно не реагируют на такие сильные антибиотики, как тетрациклин, налидиксовая кислота и ципрофлоксацин, пишет издание ArsTechnica

Тем временем российские медики заявили о другом вредном свойстве молока и молочных продуктов. Как напомнила "РГ" врач высшей категории Наталья Заторская, темный шоколад, острые приправы, соленья, копченые колбасы и мясные продукты, снеки и чипсы способствуют высыпаниям и воспалениям на коже, появлению прыщей. Теперь к этому списку добавилось и молоко.

Врач отметила, что с таким явлением, как угри, в жизни сталкивались до 85% всех людей. Как выяснилось, причиной их появления может быть и молоко – при определенных особенностях организма и врожденного иммунитета.