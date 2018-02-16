Отцовство признали смертельно опасным
На протяжении 11 лет специалисты наблюдали за 40,5 тысячи человек в Канаде. В их числе были 4590 одиноких матерей и 871 одинокий отец, средний возраст составлял 40 лет.
За время исследования умерли 700 человек. Смертность была в три раза выше среди мужчин по сравнению с женщинами, сообщает MedicalXpress. С учетом сторонних факторов, включая возраст, высокий риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность преждевременного ухода у отцов-одиночек была двукратной.
Ученые объяснили подобный результат тем, что одинокие мужчины с детьми ведут нездоровый образ жизни: едят жирную и богатую углеводами пищу, уделяют мало времени физической активности и злоупотребляют алкоголем. При этом большинство отцов-одиночек разведены, живут отдельно или становятся вдовцами, а матери-одиночки чаще воспитывают детей, зачатых вне брака.
Ранее ученые пришли к выводу, что позднее отцовство отрицательно влияет на здоровье детей. По их данным, мужчины после 35 лет рискуют получить бесплодное потомство. Это явление специалисты объясняют двумя причинами.
С генетической точки зрения с возрастом в сперме накапливаются различные мутации, которые могут повлиять на способность потомства иметь детей. А с психологической – позднее отцовство предполагает меньшую привязанность к ребенку, что впоследствии сказывается на желании сыновей и дочерей иметь собственных отпрысков.
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