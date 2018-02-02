Вскрылась смертельная опасность таблеток от диареи
Выяснилось, что препарат "Имодиум" облюбовали для самостоятельного "лечения" наркозависимые люди. Активное вещество лоперамид позволяет не только бороться с диареей, но и облегчать абстинентный синдром.
Чтобы избавиться от ломки, наркозависимые делали весьма своеобразный "коктейль". С помощью блендера они смешивали до 400 таблеток от диареи и йогурт, сообщает Newsweek.
При этом дозы в 50 таблеток в день и более оказались катализатором внезапных проявлений болезней сердечно-сосудистой системы. Передозировка в отдельных случаях вызывала тяжелую аритмию и даже остановку сердца.
#FDA cracks down on anti-diarrhea drug abuse amid spike in #overdoses https://t.co/ghX47RZjZO #Loperamide, sold under brand names such as #Imodium add this to #TidePods #callofduty #falseflag #weed is #SaferThanFDAdope #otc #nutmeg #robotrippin— revraygreen (@revraygreen) 1 февраля 2018 г.
Ранее ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Великобритании доказали, что аспирин может быть смертельно опасным для человека. В 10% случаев этот препарат оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. А популярные и вроде бы безопасные болеутоляющие на основе парацетамола, согласно гарвардскому исследованию, повышают вероятность развития гипертонии примерно на треть.
Российские гастроли бандеровца отменили
Телеведущая объяснила, почему изменилось ее лицо
Бывшая участница телепроекта стала матерью
Модель прокомментировала слухи