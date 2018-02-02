Почему беременным нельзя пить обезболивающее

Международная группа ученых из Франции, Шотландии и Дании обнаружила, что употребление популярного лекарства от боли в первом триместре беременности негативно влияет на плод женского пола. Опасным признали ибупрофен.

Девочки рождаются с определенным количеством яйцеклеток, число которых нельзя изменить в большую сторону. На протяжении нескольких лет специалисты изучали ткани яичников эмбрионов в возрасте от семи до 12 недель.

У подвергавшихся влиянию ибупрофена образцов число яйцеклеток вдвое сокращалось, а зародышевых клеток – уменьшалось до 75%, сообщает Human Reproduction. Обезболивающее либо убивало яйцеклетки плода, либо останавливало их рост. Для девочки это означает возникновение во взрослой жизни проблем с зачатием и вероятность ранней менопаузы.

В свою очередь американские эксперты доказали, что для беременных опасно антибактериальное мыло. Популярный и разрекламированный маркетологами триклокарбан накапливается в организме плода и негативно сказывается на здоровье ребенка.

Интересное и неоднозначное открытие сделали ученые из Бристольского университета. Они пришли к выводу, что будущим мамам можно употреблять немного алкоголя – безопасной дозой является литр пива или сидра в неделю.