Растворимый кофе вызывает рак

Американские ученые и медики считают, что главную опасность в этом напитке представляет химическое соединение акриламид, которое провоцирует онкологические заболевания. Оно образуется при термической обработке в процессе приготовления растворимого кофе.

Акриламид является опасным канцерогеном, способным провоцировать болезни сосудов и многие другие. Эксперименты показали, что у грызунов, употреблявших воду с добавленным веществом, в большинстве случаев развивались онкозаболевания.

Правозащитники США намерены добиться принятия закона о маркировке опасных продуктов в кофейных автоматах. В этом случае, в частности, владельцы автомоек и заправок будут обязаны размещать на автоматах предупреждения о наличии в растворимом напитке химических компонентов, вызывающих рак, сообщает ScienceAlert.

Между тем натуральный кофе признан экспертами как эффективное средство для профилактики и борьбы с целым рядом заболеваний. У людей, употребляющих три и более чашки в день, меньше шансов умереть от болезней сердца. Кроме того, кофеманы реже страдают депрессией и психическими расстройствами.

Ранее ученые доказали, что бодрящий напиток продлевает жизнь больным гепатитом и ВИЧ. Он имеет свойство противовоспалительного средства для печени, тормозит выработку ферментов и купирует устойчивость к инсулину.