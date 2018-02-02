Два бокала вина спасут от болезни Альцгеймера
Специалисты из университета Рочестера подчеркивают, что благотворное влияние спиртосодержащих напитков работает только при малых дозах. "Как правило, длительный прием больших количеств алкоголя вредит работе центральной нервной системы, а не помогает ей. С другой стороны, нам удалось показать, что небольшие дозы спиртного являются полезными для здоровья мозга, так как они помогают ему очищать себя от мусора", – заявила один из авторов исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, Майкен Недергаард.
Она вместе с коллегами наблюдала, как алкоголь влияет на работу системы, которая "вымывает" из мозга лишние белки и отслужившие свое нейроны. В последнее время ученые начали считать, что нарушения в работе этой системы, называемой глимфатической, вызывают массовую гибель нейронов и могут стать причиной развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Ранее специалисты доказали, что дозированное употребление алкоголя способно понизить вероятность развития и возникновения нейродегенеративных заболеваний.
Недергаард связала оба факта и предположила, что алкоголь способствует работе системы по очищению мозга. В качестве эксперимента специалисты взяли несколько лабораторных мышей, разделили на две группы и начали давать разные дозы алкоголя, наблюдая, как это влияет на качество "промывки" мозга.
Как показали опыты, регулярное употребление больших порций алкоголя вызывает воспаления в мозге и мешает нормальной работе астроцитов – вспомогательных клеток серого вещества, играющих ключевую роль в формировании каналов глимфатической системы. Эти нарушения в работе системы очистки мозга отражались и на поведении животных – они гораздо хуже запоминали новую информацию и контролировали свои движения, чем "непьющие" особи.
С другой стороны, регулярное употребление небольших доз спиртного, эквивалентных примерно двум стаканам вина в день, наоборот, ускоряло "промывку мозга" и снижало вероятность развития воспалений. Такие мыши, как отмечают ученые, соображали и двигались не хуже, чем их сородичи из контрольной группы.
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