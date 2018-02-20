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Назван простейший способ прожить до 100 лет

Кадр из мультфильма "Три богатыря и Шамаханская царица"
Пожилые мужчины могут продлить себе жизнь умеренными физическими нагрузками на свежем воздухе. Такой простой рецепт выписали пенсионерам британские ученые.
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Смертность среди пожилых представителей мужского пола можно резко снизить. Для этого джентльменам надо хотя бы полчаса в день посвящать прогулкам или работе в саду.

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Как бороться с возрастными изменениями

Британские медики, придя к такому выводу, сделали поправку на негативное влияние, которое оказывает на здоровье мужчин в возрасте продолжительное сидение. Ученые проследили за состоянием здоровья и динамикой смертности 1181 британского мужчины, их средний возраст на момент начала работы составлял 78 лет. За каждым человеком наблюдали в течение пяти лет. К концу исследования 194 мужчины скончались.

Специалисты предупредили: чрезмерные нагрузки могут оказать обратный эффект. Несмотря на то что в целом интенсивные физические упражнения эффективнее прогулки с собакой или работы в саду, они не всем под силу, сообщает EurekAlert!

Dni.Ru писали о том, что ученым из Португалии удалось справиться со старением организма. Они смогли активировать гены, которые отвечают за появление новых клеток.   

Число клеток с измененным количеством хромосом с возрастом увеличивается. По мнению ученых, этим и объясняется старение организма. Дело в том, что изменяется активность генов, отвечающих за деление клеток посредством митоза – процесса, при котором хромосомы строго одинаково распределяются между двумя новыми ядрами.  

Ученые установили, что отвечает за активность генов, контролирующих деление клеток, белок Forkhead box M1 (FoxM1), который связывается с ДНК. Исследователи увеличили уровень белка в клетках, выделенных у пожилых людей, и получили желаемый результат: процесс замедлился, снизилось число маркеров старения. Специалисты уверены, что их исследование поможет разработать новый метод борьбы со старением.

Автор: Андрей Евлампиев20 февраля 2018, 13:21

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