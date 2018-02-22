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Здоровье

Названы самые опасные виды спорта

Фото: GLOBAL LOOK press
Многие виды спорта опасны, особенно если речь идет о боевых единоборствах, экстремальном или игровом спорте. Травму легко получить на ринге и на футбольном поле, падая с быка или с мотоцикла, занимаясь рафтингом или катаясь на доске по волнам. Но все эти виды спорта не относятся к массовым ‒ ими занимается лишь ограниченное количество людей. Массовым же спортом занимаются с целью укрепления здоровья и поддержания хорошей физической формы.
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Многие даже не представляют, насколько опасными для здоровья могут быть, на первый взгляд, вполне безобидные занятия. О пяти распространенных видах спорта, несущих потенциальную угрозу вашему здоровью, Dni.Ru рассказал кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, ведущий специалист в области спортивной травматологии и лечения суставов Юрий Глазков.

Бег

Бег полезен для организма. Он помогает контролировать вес и укрепляет сердечную мышцу. В то же время бег ассоциируется с большим количеством травм и хронических заболеваний опорно-двигательной системы. При регулярном беге увеличивается нагрузка на колени и голеностопные суставы. Как результат, могут возникать различные патологические процессы, такие как синдром пателлофеморальной боли ("колено бегуна"), синдром подвздошно-большеберцового тракта, воспаление связок надколенника и ахиллова сухожилия, разрывы и ушибы мышц, растяжения и разрывы связок и "пяточные шпоры".

Катание на лыжах

Зимние виды спорта относятся к числу наиболее травматичных. От повреждений не застрахован никто. Даже если вы настоящий профессионал лыжного спорта, даже если катаетесь медленно и выбираете самую легкую трассу, все равно можно травмироваться. Ведь не все зависит от вас ‒ на трассе вы катаетесь не в одиночестве. Не исключено, что вас может сбить новичок, не справившись с управлением на большой скорости.

Тяжелая атлетика

Практически любой человек на определенном этапе своей жизни тренировался с отягощениями. У кого-то "тягать железо" вошло в привычку и превратилось в хобби, а кто-то ‒ забросил спустя неделю или месяц после начала тренировок, и таких людей гораздо больше.

Одна из частых причин отказа от занятий тяжелым спортом – это травмы. Они преследуют новичков с завидным постоянством. В основном, потому, что те не могут правильно рассчитать свои силы. В первый месяц занятий новички проявляют избыточный энтузиазм: перетренировываются, берут слишком большой вес, часто нарушают технику выполнения упражнений в стремлении сделать как можно большее число повторений.

Чтобы избежать травм и не потерять мотивацию к дальнейшим тренировкам, стоит заниматься под руководством опытных фитнес-тренеров – хотя бы на начальном этапе. Наращивать спортивные результаты нужно постепенно.

Езда на велосипеде

Ездить на велосипеде полезно. Эта кардионагрузка снижает риск многих болезней и продлевает жизнь. Но все же регулярная езда чревата патологией опорно-двигательной системы. В их числе травмы в случае падений или столкновений с автотранспортом, синдром карпального канала и повреждение локтевого нерва, хронические патологии коленного сустава (особенно в случае неправильно подобранной высоты сидения).

Кроме того, у мужчин езда на велосипеде увеличивает риск развития хронического простатита. Это связано с нарушением кровообращения в предстательной железе.

Плавание

Плавание ассоциировано с двумя типами травм: хроническим теносиновитом коленного сустава ("колено пловца") и повреждением вращательной манжеты плеча.

Любые физические тренировки могут представлять угрозу для здоровья. С другой стороны, "волка бояться – в лес не ходить". Опасность всех этих видов спорта не стоит переоценивать. Если соблюдать основные правила безопасности и прислушиваться к собственному организму, то можно избежать травм и других негативных последствий для здоровья. Но когда связки, мышцы и суставы начинают подавать сигналы о помощи, нужно срочно обращаться к специалисту-травматологу. Благодаря современным методикам – внутрисуставным инъекциям гиалуроновой кислоты, плазмотерапии (инъекции собственной плазмы пациента, насыщенной тромбоцитами), артротерапии (комплексное лечение на основе инъекций гиалуроновой кислоты и плазмы пациента) и другим процедурам – можно на долгие годы сохранить свободу и радость движения. Главное – тренироваться правильно, не переусердствовать и не нагружать себя сверх меры.

22 февраля 2018, 12:00

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