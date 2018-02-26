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Здоровье

Найдена причина рождения особо смертоносного рака

Фото: GLOBAL LOOK press/Custom Medical Stock Photo
Ученые из Университета штата Аризона (США) раскрыли механизм появления трудноизлечимой формы рака пищевода. Злокачественные клетки развиваются из патологической ткани органа, пораженного синдромом Барретта, из-за более интенсивного накопления мутаций. 
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При данном синдроме плоский многослойный эпителий пищевода превращается в цилиндрический. От этой болезни страдают около трех миллионов жителей США, и ежегодно у 0,2% пациентов развивается особо смертоносный вид рака – аденокарцинома. Менее 15% людей с этой формой онкологии живут пять лет.

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Биологи выявили, что геном в клетках цилиндрического эпителия становится нестабильным. В патологической ткани накапливаются мутации, которые создают генетическое разнообразие среди клеток. При этом скорость возникновения дефектов в ДНК выше у тех пациентов, у которых развивается опухоль, передает Phys.org.

Ранее шотландские ученые выяснили, что главной причиной развития онкологических заболеваний является старение иммунной системы – дисфункция тимуса (вилочковой железы). В этом органе происходит созревание T-клеток.

Каждые 16 лет тимус уменьшается в размере, что приводит к снижению производства лимфоцитов, которые распознают опухолевые клетки и уничтожают их. Хорошим методом профилактики рака может стать стимуляция активности вилочковой железы. Специалисты уверены, что результаты их исследования помогут разработать новые методы профилактики рака.

Dni.Ru писали о том, что употребление спиртных напитков вызывает как минимум семь видов онкологических заболеваний. Алкоголь повреждает клетки и способствует их перерождению, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. 

Автор: Людмила Фоканова26 февраля 2018, 09:38

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