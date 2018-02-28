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Здоровье

Инфекции оказались опаснее рака

Фото: Dni.Ru
По данным Всемирной организации здравоохранения, бактериальные инфекции остаются одной из самых распространенных причин смерти в мире. Антибиотики всегда были главным инструментом борьбы с инфекционными заболеваниями, но в январе 2018 года ВОЗ объявила, что устойчивость к некоторым из них может доходить до 82%. 
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 Сражения с агрессивным микромиром 

С самого начала своей истории человечество знакомо с болезнями, которые вызывают бактерии: от банальной простуды и половых инфекций до чумы и холеры. Люди часто проигрывали сражения с агрессивным микромиром: брюшной тиф опустошал целые города, а малейшая рана могла привести к фатальным последствиям. Но расстановка сил радикально изменилась в 1928 году, когда случайным образом был получен первый антибиотик – пенициллин, а в 1943 году было налажено первое промышленное производство тогда еще инновационного препарата.

Но, как и в любой гонке вооружений, успех одной стороны не может длиться долго – через некоторое время появились микроорганизмы, которые не погибали под действием пенициллина. Началась разработка новых классов антибиотиков, и к каждому из них микробы постепенно приспосабливались. Врачи и ученые называют это явление – антимикробная резистентность, или сокращенно АМР.

В XXI веке лекарственная устойчивость микроорганизмов к антибиотикам приобрела угрожающие масштабы. В 2014 году на международном экономическом форуме в Давосе были представлены результаты исследования, согласно которому при текущей скорости роста АМР к 2050 году ежегодно от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, будут погибать 10 миллионов человек, что превысит число жертв онкологических заболеваний – 8,2 миллиона человек в год.

"Кесарево сечение привело к росту глобального ВВП на 2%, высокоэффективная терапия в онкологии, замена суставов еще добавляют по 1% к ВВП. И если будут развиваться инфекционные осложнения, вызванные устойчивыми микроорганизмами, то экономические потери превысят эти достижения. Проблема АМР – не узкоспециализированная, она затрагивает все области медицины, и самое главное, что она затрагивает общество", – предупредил профессор, д.м.н., президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ)  Роман Козлов.

Борьба с лекарственной устойчивостью 

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в октябре 2017 года опубликовала заявление, о том, что существующие антимикробные препараты могут потерять свою эффективность из-за постоянно растущей устойчивости микроорганизмов к ним, и человечество должно приложить серьезные усилия, для разработки новых лекарств. "Устойчивость к противомикробным препаратам является чрезвычайной ситуацией в области глобального здравоохранения, которая представляет серьезную угрозу для прогресса в области современной медицины, – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. – Необходимо срочно расширить инвестиции в исследования и разработки препаратов против инфекций, устойчивых к антибиотикам, иначе мы вновь окажемся во временах, когда люди боялись распространенных инфекций и рисковали своей жизнью при проведении простых хирургических операций"

В 2015 году был разработан глобальный план по сдерживанию роста АМР. Декларацию подписали 126 стран ООН – максимальное число за всю историю создания подобных документов. Министерство здравоохранения России, а также 66 других стран разработали собственные стратегии, которые рассматриваются в рамках обязательств перед другими государствами. Важнейшими шагами по сдерживанию развития устойчивости к антибактериальным препаратам являются повышение осведомленности о проблеме антимикробной резистентности, непрерывный мониторинг лекарственной устойчивости и активная разработка новых антибиотиков.

Россия на передовой

В России существует собственная, не имеющая аналогов в мире, система мониторинга лекарственной устойчивости. "Для нас 2014 год стал одной из вех, мы понимали проблему лекарственной устойчивости и занимались ее мониторингом в России очень давно. Эти данные у нас были всегда, мы представляли их медицинскому сообществу, министерствам. Позднее это вылилось в совершенно особый проект: интерактивную карту антимикробной резистентности России. Проект, я не побоюсь этого слова, аналогов, которого нет в мире", – отметил президент МАКМАХ.

К резервным антибиотикам пока практически нет устойчивости. Они могут применяться при тяжелых инфекциях, когда подозревается или подтвержден возбудитель с множественной лекарственной устойчивостью, и стандартные схемы антибактериальной терапии будут неэффективны.

Что могут сделать пациенты

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf

Мониторинг лекарственной устойчивости, крупномасштабные исследования и разработка новых препаратов не смогут полностью изменить ситуацию без активного участия самих пациентов. Всемирная организация здравоохранения разработала набор простых правил, которым может следовать каждый, чтобы внести свой вклад в дело борьбы с антибиотикорезистентностью:

  1. Принимайте только те антибиотики, которые назначены врачом. Не пытайтесь назначить себе лечение самостоятельно. Только врач может определить, чем болен пациент и какой препарат ему подойдет.

  2. Всегда доводите до конца прием назначенного курса антибиотиков, даже если вы чувствуете себя лучше. Не нарушайте рекомендации врача по длительности приема антибактериальных препаратов. Обычно такой период составляет 7-10 дней, но каждый случай индивидуален. При досрочной отмене антибиотиков начинает развиваться устойчивость, заболевание возвращается, но уже с устойчивостью к первому препарату.

  3. Никогда не используйте оставшиеся антибиотики. Если у вас остался препарат с прошлого раза – ни в коем случае не используете его, даже если он вам тогда помог. Только врач может назначить правильное лечение, которое не поспособствует развитию АМР.

  4. Никогда не делитесь антибиотиками с другими людьми. Лучше посоветуйте им обратиться к врачу.

  5. Предотвращайте инфекции – регулярно мойте руки, избегайте контактов с больными людьми и делайте прививки себе и своим детям. Чем меньше мы болеем – тем меньше антибиотиков приходится использовать – тем медленнее к ним развивается устойчивость.

Некоторые самые распространенные и потенциально опасные инфекции в мире уже не поддаются лечению медицинскими препаратами. Научные разработки, системы мониторинга и открытие новых молекул смогут замедлить развитие устойчивости к антимикробным препаратам. Но без ответственного отношения пациентов к своему здоровью и своим близким все другие усилия могут не принести ожидаемой пользы. Антибактериальные препараты – главное оружие человечества в борьбе за жизни миллионов пациентов по всему миру, но только при условии их правильного применения.

28 февраля 2018, 22:00

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