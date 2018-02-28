Купание в море признали опасным
Выяснилось, что купание в море увеличивает риск возникновения различных заболеваний, в том числе органов слуха и пищеварения. Это может быть вызвано инфекционными микроорганизмами, попадающими в море вместе со сточными водами, сообщает журнал International Journal of Epidemiology. Ученые продолжат исследования в данной области, чтобы бактерии, ответственные за наблюдаемые симптомы.
Ранее американские специалисты выяснили, что причиной возникновения синдрома хронической усталости могут вызвать кишечные бактерии. Они основывались на том, что бактерии, живущие в желудочно-кишечном тракте, опосредуют связи между центральной нервной системой и системой пищеварения.
У всех участников экспериментов были взяты образцы кала
для исследования микрофлоры кишечника. Оказалось, что у испытуемых с
хронической усталостью был обнаружен дисбактериоз, в отличие от здоровых людей.
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