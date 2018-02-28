Купание в море признали опасным

Ученые Эксетерского университета отобрали 19 докладов из Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, Дании и Норвегии, в которых были проанализированы связи между плаванием в море и состоянием здоровья. Были изучены данные более чем 120 тысяч человек.

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