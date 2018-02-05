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Здоровье

Найдено лучшее лекарство от депрессии

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Ученые из Медицинской школы горы Синай (Нью-Йорк, США) пришли к выводу, что на основе винограда получаются антидепрессанты с минимальными побочными эффектами. Они предложили изготовить вакцину на основе органических соединений этой ягоды.

Продолжение: Жареная картошка спасет от облысения
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Специалисты напомнили, что депрессия связана с множеством других процессов, протекающих вместе с тяжелыми психическими расстройствами. Среди самых распространенных заболеваний, возникающих на почве депрессии, – воспаление иммунной системы, изменения в лимфоузлах, а также снижение мозговой активности.

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По словам ученых, современные антидепрессанты в основном нацелены на регуляцию нейромедиаторов – таких как серотонин или дофамин. При этом депрессивные состояния и другие нарушения психики зачастую требуют более серьезного вмешательства, передает Life.ru.

Исследования американских медиков доказывают, что виноград не только обладает сильным успокаивающим действием, но и помогает нейтрализовать многие из сопутствующих заболеваний нервной системы. Эксперты считают, что на основе органических соединений этой ягоды можно изготовить ДНК-вакцину, и подбирать ее исходя из особенностей организма конкретного человека.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый человек на Земле страдает от расстройства психики. Непреходящая внутренняя напряженность, беспокойство без видимых причин, снижение работоспособности, внимательности, – при появлении этих признаков жителю мегаполиса лучше обратиться к специалисту за помощью. 

Ранее американские и израильские ученые выяснили, что красное сухое вино положительно влияет на работу сердца у людей с диабетом. По их словам, ежедневное употребление этого алкогольного напитка улучшает состояние системы кровообращения, а также защищает сосуды от зарастания холестериновыми бляшками.

Автор: Людмила Фоканова5 февраля 2018, 11:59

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