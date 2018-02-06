Горячий чай смертельно опасен

Группа китайских ученых пришла к сенсационному выводу. Они установили, что употребление горячего чая вместе с алкоголем и курением повышает риск развития рака пищевода.

Медики на протяжении девяти лет изучали состояние здоровья и пищевые привычки 456 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. За это время у респондентов выявили 1731 случай рака пищевода.

Ученые пришли к выводу, что этот вид онкологии в пять раз чаще встречается у пациентов, которые регулярно пили горячий чай и ежедневно употребляли не менее 15 граммов алкоголя. Вместе с тем в два раза чаще заболевание фиксировалось у любителей горячих напитков, которые курили, сообщает журнал Annals of Internal Medicine.

Исследователи полагают, что напитки с температурой выше 65 градусов наносят внутренним органам термические травмы. В свою очередь это может повышать вероятность развития рака.

Специалисты призывают людей осторожно относиться к горячим жидкостям. Особенно это касается курильщиков и любителей алкоголя.

Ранее ученые из Национального университета Сингапура выяснили, что для профилактики деменции в пожилом возрасте достаточно выпивать одну чашку чая в день. Они пришли к такому выводу на основе семилетних наблюдений за тысячей пожилых пациентов.

Оказалось, что у тех, кто регулярно пьет чай, риск развития деменции на 61% ниже. А их американские коллеги доказали, что ежедневные чаепития снижают риск развития глаукомы на 74%.