Ученые нашли главную причину рака

Старение иммунной системы – главная причина развития онкологических заболеваний. Шотландские ученые уверены, что результаты их исследования помогут разработать новые методы профилактики рака.

С возрастом вероятность развития онкологических заболеваний резко увеличивается. По мнению ученых, для того чтобы был запущен механизм перерождения клетки, необходимо пять или шесть мутаций, в процессе которых и накапливаются дефекты в ДНК.

Медики изучили два миллиона случаев заболевания раком у людей в возрасте от 18 до 70 лет. Затем ученые вывели уравнение, позволяющее рассчитать, как уменьшение активности иммунной системы влияет на возможность формирования опухолей. Сравнив теоретические выводы с фактическими данными, включающими 100 видов злокачественных новообразований, они пришли к выводу: новая модель лучше предсказывает риск развития рака, чем гипотеза о накоплении мутаций.

Как установили исследователи из Университета Данди в Шотландии, основная причина старения иммунной системы – дисфункция тимуса (вилочковой железы). В этом органе происходит созревание T-клеток. Каждые 16 лет тимус уменьшается в размере, что приводит к снижению производства лимфоцитов, которые распознают опухолевые клетки и уничтожают их. Таким образом, хорошим методом профилактики рака может стать стимуляция активности вилочковой железы, пишет MedicalXpress.

Экономический ущерб от #рака в 2010 году составил 1,16 триллиона долларов. #ВОЗ 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. pic.twitter.com/r618DH8885 — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 2 февраля 2018 г.

Dni.Ru писали о том, что употребление спиртных напитков вызывает как минимум семь видов онкологических заболеваний. Алкоголь повреждает клетки и способствует их перерождению, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Главным канцерогеном в алкогольных напитках является этанол. Именно он пагубно воздействует на клетки организма. Медики утверждают, что спиртные напитки могут вызывать рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла. Риск развития онкологического заболевания повышается в несколько раз, если одновременно с алкоголем употреблять табак.

