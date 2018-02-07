Названо дешевое лекарство от импотенции

Турецкие медики из университета "Медполь" заявили, что регулярное принятие аспирина повышает потенцию. В исследовании приняли участие 184 мужчины с эректильной дисфункцией.

Средний возраст добровольцев составил 48 лет. В течение шести недель часть мужчин принимали стомиллиграммовую таблетку аспирина, а остальные употребляли плацебо. По окончании эксперимента оказалось, что у тех, кто выпивал аспирин, количество успешных половых актов возросло с 31% до 78%, сообщает журнал Renal and Urology News.

По словам одного из авторов исследования Зеки Байрактара, подобный эффект вызван кроверазжижающим свойством аспирина. Основное действующие вещество этого лекарства – ацетилсалициловая кислота, которая снижает средний объем тромбоцитов, ответственных за выработку тромбоксана, оказывающего сосудосуживающие действие, передает "Утро.ру".

В последнее время часто говорят о вредных свойствах аспирина. Ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Великобритании доказали, что он может быть смертельно опасным для человека. В 10% случаев препарат оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. А популярные и вроде бы безопасные болеутоляющие на основе парацетамола, согласно гарвардскому исследованию, повышают вероятность развития гипертонии примерно на треть.