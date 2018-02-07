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Здоровье

Капли от насморка назвали скрытым наркотиком

Фото: GLOBAL LOOK press/Friso Gentsch
Каплями от насморка пользуются миллионы жителей нашей страны. Это признанное и эффективное средство для борьбы с заложенностью носа. Но мало кто знает, что данный вид препаратов не так безопасен, как кажется. На них можно "подсесть", как на наркотик, – и для этого имеются все предпосылки: ведь в его составе содержится гормон, необходимый нашему организму.
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О том, как предупредить привыкание и снизить ущерб для организма, рассказывает врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, автор собственных комплексных методик лечения Владимир Зайцев.

Бывают ли безобидные капли

Основной подвох заключается в "эффективности" средства. Многие выбирают такое, чтобы для свободного дыхания было достаточно закапать его всего один раз в день. Но за счет чего достигается такой впечатляющий результат? Дело в том, что концентрация действующего вещества – адреналина – там колоссальная, а именно из-за него у нас возникает привыкание. Поэтому, как ни странно, чем дешевле и проще сосудосуживающие капли, тем легче проходит процесс отвыкания.

Рекомендуется использовать детские препараты. Но брать не те, которые прописывают грудничкам – они малоэффективны. Подойдет 0.5% раствор, а не 1%, который продается для взрослых.

Фото: GLOBAL LOOK press/Reporters

Капли для носа содержат самые разные вещества: где-то добавлен гиалурон, где-то – маслянистый раствор, где-то – кортикостероиды. Рынок препаратов от насморка огромен, и в аптеке на полках стоит множество разных капель и спреев. Главное – помнить, что далеко не всегда применение капель оправдано. И если состояние организма позволяет от них отказаться, то нужно это сделать обязательно.

Как быстро возникает привыкание

Чем чаще человек закапывает сосудосуживающие препараты, тем быстрее у него запускается механизм привыкания. Этот процесс похож на формирование привычки у курильщика: одно дело выкуривать пару сигарет в день, другое – целую пачку. Понятно, что во втором случае зависимость образуется намного быстрее.

Что касается безопасного периода использования капель, то можно смело говорить про 1-2 недели. За это время зависимость не разовьется. В большинстве случаев врач прописывает препарат на 7 дней. Но даже если пациент – по недосмотру или решив "вылечиться наверняка" – будет капать его еще столько же, то на счет привыкания он может не переживать. Другое дело, если сосудосуживающие капли применяются месяц и более. За этот срок риск развития серьезной зависимости очень высок. И дальнейшее поведение человека напрямую зависит от особенностей его психики и самого диагноза.

Надо отметить, что обычный насморк вполне можно вылечить за неделю. Но даже если речь идет о более сложном заболевании, например, гайморите, то и здесь две недели вполне хватит для того, чтобы поправить ситуацию. Поэтому, в применении сосудосуживающих капель дольше двух недель нет никакой необходимости.

Принципы избавления от зависимости

Первое – "снижать дозу". Если у пациента уже вошло в привычку закапывать нос пять раз в день, то для начала нужно постараться ограничить число таких сеансов – сначала до четырех, потом – до трех, далее – до двух и в итоге – до одного.

Фото: GLOBAL LOOK press

Второй шаг – "снизить концентрацию". Необходимо заменить взрослые капли на детские, с пониженной дозировкой активного вещества. Третье – привыкнуть промывать нос сразу после применения сосудосуживающих капель или спрея. Для этого отлично подойдут аэрозоли со стерильной морской водой.

Когда дышать в большей степени мешает слизь в пазухах, чем заложенность носа, достаточно просто промывать нос препаратами, подобранными врачом.

Как снизить ущерб для организма

Если говорить про хронические заболевания носа, когда слизистая уже ощутимо изменилась, и без сосудосуживающих препаратов просто не обойтись, то следует соблюдать простое правило: промывать нос после использования капель. Схема действий следующая: закапал, немного подождал – и промыл нос аквалором, мирамистином или морской солью. Это – главная мера безопасности.

Второе правило звучит довольно смешно: нужно пользоваться руками "по диагонали". То есть правой рукой капать препарат в левую ноздрю, а левой – в правую. Почему именно так? Когда мы закапываем нос одной рукой, или брызгаем средство правой рукой – в правую ноздрю, а левой в левую – мы попадаем им на перегородку носа. Она из-за этого иссушается, истончается, начинает кровить, появляются корочки. Чтобы избежать таких последствий, нужно попасть не на перегородку, а на нижние носовые раковины.

Правила безопасного лечения

Поскольку проблема заложенности и отечности носа не возникает на пустом месте, необходимо сразу идти к врачу. Он выяснит, не искривлена ли носовая перегородка, не увеличены ли в размере нижние носовые раковины, нет ли воспалительных процессов в гайморовых или лобных пазухах. Нужно помнить и о том, что в полости носа или пазух могли вырасти полипы или кисты.

Возможно, причина в аллергическом рините – тогда нужно не пользоваться сосудосуживающими каплями, а найти аллерген, который провоцирует эти явления, а затем подобрать подходящий противоаллергический препарат и провести специфическую иммунотерапию.

В любом случае, решение проблемы должно начинаться с похода к доктору. Он осмотрит пациента, определит сложность ситуации, назначит необходимые лекарства и проведет необходимые процедуры в клинике. 

7 февраля 2018, 12:45

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