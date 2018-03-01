Врачи объявили о победе над аллергией у детей

Американские медики выяснили, что диета женщины во время беременности не влечет развития аллергии у будущего ребенка. Врачи советуют дамам в положении налегать на рыбий жир и пробиотики.



Ванесса Гарсия-Ларсен из Университета Джона Гопкинса в Балтиморе вместе с коллегами проанализировала истории болезни более полутора миллионов женщин и их детей. Оказалось, что малыш, мама которого при беременности употребляла рыбий жир или бактериальные препараты, на 30% реже страдал от аллергии или хронических кожных воспалений, сообщает журнал PLoS Medicine.

"Несмотря на то что различные формы пищевой аллергии и экземы поражают все больше детей по всему миру, мы до сих пор не понимаем, что вызывает их и как можно предотвратить их развитие. Наше исследование позволило найти первые намеки на то, как от них можно избавиться. Теперь нужны более глубокие и масштабные эксперименты", – цитирует Ванессу издание PLoS Medicine.





Добавим, что причина большинства видов аллергии не установлена, также в последние десятилетия отмечен выраженный рост числа пациентов с таким недугом. Некоторые медики считают, что всему виной чрезмерная гигиена. Организм расслабляется, и иммунная система начинает реагировать на безобидные антигены.

Другие исследователи отмечают, что многие химические продукты могут выступать как в роли раздражителя, так и создавать предпосылки для развития аллергических реакций. Например, посредством нарушения функции нервной и эндокринной системы.