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Здоровье

Медики заявили о начале глобальной эпидемии "болезни икс"

Кадр из фильма "Я – легенда"
В ближайшем будущем человечество ожидает борьба с новым смертоносным заболеванием. Всемирная организация здравоохранения назвала его "болезнью икс".
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Специалисты ВОЗ предупредили медиков по всему миру о появлении новой эпидемии. Пока еще не известны механизмы зарождения, развития болезни и возможные ее проявления. Предположительно, вирус передается через общение с животными или при контакте с ВИЧ-инфицированными.

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Россиян предупредили об опасной эпидемии

"Судя по всему, следующая вспышка будет такой, какой мы раньше не видели. Кажется, странно называть болезнь "икс", но мы обозначили ее так, поскольку еще ведем работу по подготовке вакцин и диагностических тестов", – цитирует научного консультанта ВОЗ Джона-Арне Роттингена издание Daily Star.

Врачи поставили этот загадочный недуг в один ряд с такими заболеваниями, как вирусные лихорадки Ласса, Эбола, Марбург, болезнь Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и вирус Зика. Добавим, что вирус Эбола в 2014-2015 годах унес более 11 тысяч жизней, а болезнь Зика в настоящее время имеет статус пандемии – глобальной эпидемии.

Ранее Роспотребнадзор, основываясь на данных ВОЗ, предупреждал россиян о еще одном неназванном смертельном вирусе, бушующем в Африке. По мнению специалистов, заражение происходит после употребления в пищу инфицированных продуктов или воды.

Известно, что эта таинственная болезнь сопровождается такими симптомами, как лихорадка, тошнота, рвота и диарея. К уничтожению опасного вируса оперативно подключили специалистов ВОЗ и еще нескольких международных организаций. 

Автор: Руслана Алексеева12 марта 2018, 11:36

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