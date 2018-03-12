Найдено эффективное средство для сохранения молодости и здоровья
Специалисты исследовали две группы здоровых взрослых людей. Первая систематически занималась велоспортом, а вторая делала это нерегулярно или крайне редко. Выяснилось, что участники, предпочитающие крутить педали, отличаются большей активностью, энергичностью и молодостью.
Любители велопрогулок дольше сохраняют мышечную массу, имеют стабильно низкие показатели жировых отложений и холестерина. Кроме того, у мужчин выявлен высокий уровень тестостерона, сообщает The Independent.
Более того, омолаживающий эффект езды на велосипеде распространился на иммунную систему. Эксперты утверждают, что все дело в вилочковой железе – тимусе. После 20 лет функции этой железы ослабевают, и производство Т-клеток крови – специфической защиты организма от внешней биологической агрессии – значительно снижается. А регулярные тренировки помогают тимусу даже с возрастом не терять свою функцию.
Медики отмечают, что наиболее
оптимальный результат тренировок был достигнут, когда мужчины-велосипедисты,
принимавшие участие в исследовании, проходили цикл в 100 километров менее чем
за шесть с половиной часов (три-четыре раза в неделю), а женщины – 60 километров
за пять с половиной часов (в том же графике).
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