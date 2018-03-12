Ученые признали стресс и депрессию заразными

Ученые из Института мозга Хоччисса при Университете Калгари провели исследование, результаты которого оказались шокирующими: депрессию и стресс можно перенять у близкого. Такой "вирус" может серьезно повредить мозг.

Эксперименты проводились на грызунах. В клетку к спокойной мышь подсаживали испытывающую сильное нервное потрясение подругу. В итоге повышенный уровень гормона стресса (кортизола) наблюдался у обоих животных. По мнению ученых, этот эффект может охватывать не только одну особь, но и группу грызунов. Такой же механизм распространения стресса через социальное взаимодействие существует и у людей, сообщает специализированное издание Nature Neuroscience.

Также эксперты отмечают, что, помимо "заражения страхом", происходят переформатирование и сбои в работе нейронов, имеющие необратимые последствия. Это может не только привести к серьезным проблемам нервной системы, но и стать причиной развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Добавим, ранее Dni.Ru сообщали, что бесконечные оповещения и сообщения от смартфонов могут вызвать сильнейший стресс. Если человек чем-то занят и прерывается на телефонный звонок или просмотр СМС, его мозг начинает работать в условиях многозадачности. Это вызывает повышение уровня кортизола и снижение – дофамина. Частое изменение уровня этих гормонов может накапливать стресс и приводить к проблемам с психикой. Мозг находится в постоянном ожидании, а префронтальная кора головного мозга (отвечающая за такие функции высшего порядка, как саморефлексия, воля, абстрактное мышление, самовосприятие и метазнание) перестает функционировать в полном объеме.