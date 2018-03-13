Найден приятный способ продлить молодость

Умер Олег Табаков Ефремов обматерил зрителей Выборы президента Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Умер Олег Табаков
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
партнеры
Вторник 13 марта
Лента новостей
14:20
Гроб с изменившимся Табаковым спрятали от зевак
14:19
Свадьба и любовь навек: что потеряла отравившаяся звезда "Дома-2"
14:17
В России выпустили эксклюзивный iPhone из чистого золота
14:15
Москвич опробовал искусственный анус прямо в секс-шопе (видео)
14:07
Кто достроит Рогунскую ГЭС
14:02
"Росатом" признан лучшей госкомпанией-работодателем
13:53
Директор DJ Грува раскрыл детали убийства тещи
13:41
Известный телеведущий умер от рака
13:40
Бывший тренер сборной России умер по пути на собственную свадьбу
13:34
Параноика Чичваркина выследили шпионы-гопники из деревни
13:33
Рядом с кортежем премьер-министра Палестины произошел взрыв
13:30
У Кудрявцевой нашелся неожиданный защитник в скандале с Малиновской
13:30
Квартира убитой и изнасилованной студентки сдается в аренду
13:24
Под Москвой столкнулись пять машин (видео)
13:20
В МХТ имени Чехова нашли замену Табакову
13:16
Девушка показала "секс" с незнакомцами из Tinder и прославилась
13:00
Москва пойдет на дипломатический разрыв с Лондоном
12:39
В Техасе в двух жилых домах взорвались бомбы
12:22
Игорь Петренко показал маленьких дочек-красавиц
12:11
Аномалия в космосе атаковала российские спутники
12:09
При пожаре на нефтяном месторождении в Югре погиб человек
12:02
Девушка разбилась в ДТП на глазах у жениха
12:01
Аналитики пророчат гибель десяткам российских банков
11:55
Зудиной припомнили аборт от Табакова
11:45
В Петербурге мать задушила младенца чулком
11:39
Станцию метро "Тургеневская" в Москве закрыли на выход
11:35
Евгения Медведева отказалась ехать на чемпионат мира
11:33
Отец избавляется от подарка Жанне Фриске
11:30
Беспроводную зарядку признали смертельной угрозой для iPhone
11:25
Житель Омска выбросил избитую мать в мусоропровод
11:24
Атака на Говорухина: когда комедия превращается в фарс
11:07
Семью уговорили не тратиться на похороны Табакова
11:05
Порошенко провоцирует Путина на третью мировую войну
10:55
Выигравшая Олимпиаду российская фигуристка пожаловалась на "самое поганое"
10:44
Фанатка фитнеса перезанималась и стала уродом
10:20
Возмущенный народ кричит из-за Ирины Аллегровой
09:53
Собчак в прямом эфире назвала россиян лохами
09:46
В Башкирии в собственном доме заживо сгорела пенсионерка
09:33
Русские женщины жаждут внимания мужчин
09:28
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
09:27
Лазерная эпиляция: экспертиза от специалистов
09:25
Крупный пожар под Иркутском попал на видео
09:18
Россияне обсуждают предсмертное предсказание Джуны о судьбе страны
09:15
В движении поездов по МЦК произошел сбой
08:57
Собчак откровенно о роли Путина в своем крещении
08:54
Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым
08:49
Савченко обвинили в бегстве в Россию
08:31
Как разбогатеть во сне
08:25
Убитый горем Верник откровенно рассказал о болезни Табакова
08:22
В подземный переход в Москве влетела фура
08:09
Украинец опубликовал видео плевка в лицо ведущему Первого канала
23:02
"Единая Россия" поддержит сельских производителей
22:00
Опубликовано тайное интервью Табакова
22:00
В Германии скончался бухгалтер Освенцима
21:39
Равнодушные петербуржцы посмотрели на покушение и разошлись (видео)
21:30
Яркий Табаков загнал под кресла сотни человек
21:11
Как в России заработать на большую пенсию
20:58
Названы дата и место прощания с Табаковым
20:39
Отчаявшуюся Цымбалюк-Романовскую заставляют бежать
20:36
Любовь вопреки: трагичная история брака Табакова и Зудиной
20:18
Умер актер Олег Граф
19:58
В МХТ рассказали о преемнике Табакова
19:54
Банковские вкладчики подготовили обращение к Путину
19:35
В центре Москвы подожгли приемную ФСБ
19:32
Как Госдума будет укреплять связи с законодателями в регионах
19:27
Чем привлекает питерский трейл
19:22
Отборная ругань Ефремова получила неожиданное объяснение
19:20
Безумные регионы: жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил
19:15
Сын странно отреагировал на известие о смерти Табакова
19:07
Два полнолуния обернутся бедой для россиян
18:26
В московском метро случился коллапс
18:16
Красивая вдова оставила умершего Табакова
18:10
"Уходит эпоха": артисты скорбят по умершему Табакову
18:10
В Петербурге трамвай "Чижик" угодил в ДТП
17:42
Тысячи людей штурмуют кассы МХТ после смерти Табакова
17:28
Российский футболист убил себя рядом с домом невесты
17:24
"Через месяц рожать": Лоза в ужасе от убийства родственника собаками-людоедами
17:21
Находившемуся в коме Табакову перед смертью отпустили грехи
17:19
Путину доложили о смерти Табакова
17:18
Госдума укрепит связи с региональными парламентами
16:56
Микаил Шишханов передал нефинансовые активы в Рост банк
16:54
Астрономы обнаружили пригодную для жизни планету
16:46
Рядом с умирающим Табаковым оказался Миронов
16:45
Названа причина смерти Табакова
16:29
Чем Путин отплатил Меркель за немецкое пиво
16:28
Каким запомнился Олег Табаков
16:27
Украина бьется в припадке из-за победы "Газпрома"
16:21
Зачем Запад ввел санкции против России
16:20
Умер Олег Табаков
16:19
Миро раскрыла тайну беременности Бородиной
16:18
Врачи спасают покалеченного внука Пугачевой
16:11
Умер известный модельер Юбер де Живанши
16:07
На Эльбрусе лыжник сорвался в ущелье
15:54
При пожаре на севере Москвы погиб человек
15:54
Сочувствию нашли неожиданное объяснение
15:49
Пережившая страшное горе Лобачева тайно вышла замуж
15:32
В Москве любопытного мальчика ударило молнией
15:24
"Золотая Орда" захватывает Первый канал
15:15
"Несущий пургу" Песков оценил жесткий нагоняй от Путина
14:48
Как после трагедии живут родители Дмитрия Хворостовского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Красная Цымбалюк-Романовская устроила переполох в Большом
Умер Олег Табаков
Отчаявшуюся Цымбалюк-Романовскую заставляют бежать
Жене грубияна Ефремова поставили страшный диагноз после скандала
Хитрую Собчак втоптали в грязь из-за шизофрении с Крымом
Шикарный ремонт для Киркорова от Первого канала взбесил россиян
Здоровье

Найден приятный способ продлить молодость

Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона"
Ученые из Великобритании нашли еще один рецепт сохранения здоровья и красоты. Они советуют чаще предаваться любовным утехам.
прочитано 856 раз

Специалисты уверены, что интимная близость способствует омолаживанию организма и помогает дольше сохранять тело в тонусе. Такое приятное времяпрепровождение полезно и мужчинам, и женщинам, но есть условие: секс должен быть регулярным.

ПО ТЕМЕ

Германия шокировала секс-инструкцией для мигрантов

Найден эффективный способ повысить удовольствие от секса

Эксперты заявили, что окситоцин – гормон любви и объятий – оказывает волшебное действие на здоровье человека. Он делает кожу упругой и положительно влияет на тонус мышц. Занятия любовью повышают кровоток и укрепляют сердечно-сосудистую систему, сообщает Пятый канал. Не менее важен и психологический фактор: секс дарит положительные эмоции, а они, как известно, продлевают жизнь.

Между тем некоторые россияне готовы отказаться от занятий любовью ради доступа в интернет. Исследование на тему "Насколько цифровизированы российские потребители?" проводилось в 2017 году. Оно охватило четыре тысячи респондентов в возрасте от 14 лет из всех федеральных округов. В каждой региональной выборке – минимум 25% на каждую из доходных категорий (по среднедушевому доходу): менее 27 тысяч рублей, 27-60 тысяч рублей, более 60 тысяч рублей.

Результаты показали, что жители нашей страны являются весьма активными пользователями: 92% респондентов выходят в интернет ежедневно, 83% проводят в Сети от двух до восьми и более часов в день. Более 40% респондентов готовы ради Всемирной паутины на год отказаться от алкоголя. Еще 8% променяют секс на общение в соцсетях.

Автор: Руслана Алексеева13 марта 2018, 09:23

комментарии

Политика

Чем Путин отплатил Меркель за немецкое пиво
Крымчане щелкнули по носу зазнавшихся украинцев
Страшные тайны: Александр Лукашенко
Заговаривающемуся Порошенко поставили неутешительный диагноз

Шоу-бизнес

Гроб с изменившимся Табаковым спрятали от зевак
Свадьба и любовь навек: что потеряла отравившаяся звезда "Дома-2"
Басков высмеял вечную молодость 80-летней Пьехи
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями

Проишествия

Жуткие фото и видео с места крушения пассажирского самолета
Взбешенный футболист оплевал 14-летнюю девочку (видео)
Любовник задушил сестру невесты во время грубого секса
Известный певец убил любовницу чесноком

Lifestyle

Опубликовано тайное интервью Табакова
"Золотая Орда" захватывает Первый канал
"Уходит эпоха": артисты скорбят по умершему Табакову
Что нужно знать о фильме "Девчата"
Шоу-бизнес

Любовь вопреки: трагичная история брака Табакова и Зудиной

Вспоминаем, какой была семейная жизнь одного из талантливейших актеров России и СССР
Шоу-бизнес

Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым

Деятели кино высказались о проблемах в семейной жизни
Шоу-бизнес

Возмущенный народ кричит из-за Ирины Аллегровой

Императрица отечественной сцены не оправдала надежд
Шоу-бизнес

Семью уговорили не тратиться на похороны Табакова

Родственникам выдали свидетельство о смерти артиста

Гороскоп

Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта
Провалившейся Медведевой предрекли новые неудачи
Якубовича ждут серьезные проблемы после скандала на Первом канале

Фоторепортажи

Каким запомнился Олег Табаков
Беременная Зейналова вышла в свет
Как 13-летняя фигуристка Трусова покорила мир
Маленькие модники блеснули в Манеже

Спорт

Российская спортсменка потеряла память и впала в кому
Главный тренер оценил срыв биатлониста Шипулина
Российский миллионер с пистолетом прервал футбольный матч
Тутберидзе после скандала с Медведевой: "Она мне как дочь"

Регионы

Российский футболист убил себя рядом с домом невесты
Безумные регионы: жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил
Россиянин раздавил на парковке машину супруги после скандала
Выигравшая полмиллиарда в "Русское лото" пенсионерка шокировала своим поступком
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru