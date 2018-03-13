Найден метод лечения особо агрессивных форм рака

Средство для борьбы с особо агрессивными формами онкологии нашли шведские ученые. Они заявили об успехах в лечении рака груди.

Речь идет о форме рака груди, который трудно поддается лечению. В 10-15% случаев эта опухоль устойчива к гормональной терапии. Такие злокачественные новообразования, как отмечают медики, особо агрессивны, а попытки их лечения оканчиваются рецидивом болезни.

Исследования провели ученые из Университета Лунда, разработавшие новую терапию. Они отметили, что большая часть такой опухоли состоит из перерожденных клеток соединительной ткани, которая обеспечивает ее развитие.

Специалисты выявили в злокачественных клетках присутствие фактора роста PDGF-CC, его наличие связывалось с неблагоприятным прогнозом. Шведские ученые выяснили, что именно это соединение, которое вырабатывают клетки соединительной ткани, способствует формированию устойчивости к гормональной терапии.

Медики с помощью созданного ими препарата сумели блокировать связь между злокачественными клетками и соединительными тканями. В результате восстановилась чувствительность клеток к лечению, пишет EurekAlert!

Dni.Ru сообщали об уникальной вакцине нового поколения, которая практически полностью уничтожает раковые клетки. Разработанный американскими учеными препарат активирует иммунитет для борьбы с опухолью.

Вакцина заставляет иммунные клетки организма эффективно бороться со злокачественным новообразованием. Она появилась в результате исследований группы ученых из Гарвардского университета.

Как пояснили специалисты, терапия основана на так называемых неоантигенах. Это дефектные пептидные молекулы, покрывающие внешнюю оболочку раковых клеток. Препарат помогает Т-лимфоцитам обнаруживать раковые клетки по этим молекулам. В итоге наблюдается стойкая иммунная реакция, уничтожающая злокачественные новообразования.

Проведенные на мышах испытания показали, что такие препараты намного эффективнее обычных. К примеру, вакцина, содержащая пептид Е7, связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению этого вида опухолей. Получившие инъекцию грызуны жили более 150 дней, а животные, которых лечили традиционным способом, умирали на 30-й день.