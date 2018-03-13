Диетологи раскрыли секрет похудения

Ученые из Гронингенского университета в Нидерландах выяснили, что физические упражнения менее эффективны для похудения, чем специально выверенный рацион. Они убеждены: стройность обеспечивает употребление в пищу продуктов с низким содержанием жиров и калорий.

Специалисты провели несложный эксперимент на мышах. Были отобраны несколько групп грызунов в возрасте от шести месяцев до двух лет. Одни животные сидели на диете с высоким содержанием жиров, а другие – с низким. При этом более старым мышкам давали корм с малым содержанием калорий или обеспечивали доступ к беговому колесу.

Исследование показало, что главные виновники ожирения микроглии − клетки иммунной системы (макрофаги). Они участвуют в разрушении и поглощении инородных агентов и погибших клеток. У грызунов, употреблявших в пищу малокалорийную и нежирную пищу, активность микроглии в мозге заметно снизилась, сообщает журнал Frontiers in Molecular Neuroscience.

Эксперты добавили, что старение и ожирение вредны для серого вещества. Они вызывают хронические воспалительные процессы в специфических областях мозга, включая гипоталамус, мозолистое тело и свод мозга, состоящий из белого вещества.

Как писали Dni.Ru, в России зафиксировали бум продаж средств для похудения. Выручка аптек от реализации этих препаратов в 2017 году выросла на 20%, составив 3,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом, объем продаж препаратов увеличился на 12%. В 2017 году аптеки реализовали 1,4 миллиона упаковок таких медикаментов. Примечательно, что БАДы для похудения россияне стали покупать реже, отдавая предпочтение именно лекарствам.

Эксперты отметили, что за последние годы выросло число граждан, имеющих проблемы с лишним весом. Примерно 58% россиян имеют избыточную массу тела, из них 25% страдают от ожирения. Медики подчеркнули: люди ведут малоподвижный образ жизни, поэтому нужно сокращать количество потребляемых калорий.