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Здоровье

Назван эффективный способ омолодить тело

Фото: GLOBAL LOOK press
Физиолог Грэхем Холлоуэй из Гуэлфского университета (Онтарио, Канада), понял, как бороться со старческой немощью. Единственный эффективный способ – это упражнения, повышающие выносливость.
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Вместе со своей командой он проанализировал клеточный метаболизм у мужчин в возрасте от 20 до 70 лет. В ходе биопсии они изъяли образцы клеток мышечной ткани и добавили к ним аденозиндифосфат (АДФ). В ходе наблюдения специалисты заметили рост концентрации активных форм кислорода (АФК), включающих повреждающие клетки радикалы.

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Оказалось, что по мере старения в клетках происходит десятикратное снижение чувствительности к аденозиндифосфату — молекуле, из которой образуется АТФ в процессе дыхания. Именно активные формы кислорода виновны в развитии возрастной атрофии мышц.

Интенсивные силовые упражнения, например, жим ногами и нагрузки на верхнюю часть тела, не уменьшали содержание в клетках активного кислорода даже через 12 недель. Исследователи рекомендовали уделять время аэробным упражнениям, в том числе кататься на велосипеде и заниматься плаванием.

Добавим, что существует четыре вида упражнений на выносливость, которые помогают укрепить сердце и сосуды, избавиться от лишнего веса, при этом сохранив мышцы и улучшив работу легочной системы. К ним относятся бег и плавание. Скоростные тренировки направлены на повторение упражнений с максимальной скоростью. Круговые занятия можно проводить на одном месте, не выходя из дома. Это означает, что цикл из серии упражнений повторяется несколько раз. Специалисты советуют делать по четыре-восемь циклов за одну тренировку. При этом постоянно сокращать время, увеличивая интенсивность. Специальные тренировки имеют целью развитие выносливости определенной мышечной группы. Как правило, такие занятия проводятся для спортсменов, которые занимаются каким-то видом спорта, где нужна сила и неутомимость в конкретной части тела.

Автор: Руслана Алексеева14 марта 2018, 11:08

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