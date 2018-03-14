Ученые: Рождение детей вредит женскому здоровью

Ученые доказали, что продолжение рода вредно для здоровья полости рта. Они выявили закономерность: чем больше у дамы малышей, тем меньше у нее зубов.

Медики Гейдельбергского университета Германии провели исследование, в котором участвовало 34 тысячи человек из 14 стран, 20 тысяч из них – представительницы слабого пола. Средний возраст испытуемых составил 67 лет. Специалисты сопоставили количество детей у дам и число оставшихся зубов. В среднем, у них недоставало 10 штук. Но была замечена следующая тенденция: чем больше детей родила женщина, тем больше было во рту зияющих дыр. Женщины, родившие троих детей, теряли в среднем на 4 зуба больше, чем те, у кого было два ребенка.

"Наше исследование показывает, что мы должны постоянно вести пропаганду гигиены ротовой полости и здорового питания, а также заставлять молодых матерей и беременных женщин регулярно посещать стоматолога для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем", – цитирует врачей журнале Journal of Epidemology & Community Health.

По мнению специалистов всему виной вырабатываемые при беременности гормоны. Они препятствуют усвоению кальция и способствуют развитию заболеваний десен. При этом беременных нередко тянет к сладкой или кислой пище, которая дополнительно повреждает эмаль. Также женщинам, у которых есть несколько детей, в силу занятости пренебрегают своим здоровьем и игнорируют стоматологов. Все эти факторы в совокупности и способствуют стоматологическим болезням. На улыбки отцов появление детей никак не влияло.

Добавим, что исследователи Американского химического общества утверждают, что для тканей десен и зубов полезно красное вино. В нем содержится антиоксидант полифенол, который оздоравливает полость рта на молекулярном уровне. Как выяснилось, это вещество не позволяет бактериям "прилипать" к зубам человека, что сохраняет их здоровье: препятствует возникновению неприятного запаха и развитию кариеса. Также они напомнили, что чрезмерное употребление спиртного увеличивает риск возникновения различных заболеваний.