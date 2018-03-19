Ученые нашли пользу в ожирении

Ожирение может быть и полезным, решили канадские ученые. Медики выявили у пациентов с лишним весом белок, который оздоравливает организм.

Когда пациенты набирают лишний вес, в их организме активируется воспалительный белок нейропилин-1. Он отвечает за удаление жира. Действие белка способствует так называемому метаболически здоровому ожирению – когда человек полный, но при этом не страдает сбоями в деятельности сердечно-сосудистой системы, выяснили ученые из Монреальского университета.

По данным медиков, специфические иммунные клетки — нейропилин-1-положительные макрофаги – накапливаются в жировой ткани. При этом они способствуют удалению избытка жира и его перераспределению в организме для предотвращения негативных эффектов. Окончательно убедил медиков в полезном влиянии этого белка эксперимент на мышах. Они перенесли макрофаги в организм грызунов, и у тех восстановился контроль над уровнем сахара в крови, пишет MedicalXpress.

Dni.Ru рассказывали о том, как важно следить за собственным весом. Ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других недугов. Несмотря на то что в последнее время появилось множество предположений о возможной пользе лишнего жира, ученые из Университета Глазго решили доказать их несостоятельность.

Они проанализировали результаты широкомасштабного обследования от UK Biobank, в котором участвовали 296 535 взрослых европейцев. Медики несколько лет следили за состоянием испытуемых.

Ожидания экспертов подтвердились: индекс массы тела, который выше 22-23 килограммов на квадратный метр (нормальный вес), связан с увеличением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых, риск увеличивался на 13% при наборе женщинами 5,2 килограмма на квадратный метр, мужчинами – 4,3 килограмма на квадратный метр.