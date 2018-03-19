Раскрыто неожиданное свойство женского оргазма

Ученые выяснили, что лесбиянки испытывают оргазм чаще, чем женщины с традиционной сексуальной ориентацией. Сексологи объясняют это длительностью прелюдии.

Работники американского Университета Арканзаса опросили 2,3 тысячи женщин из разных стран в возрасте от 18 до 65 лет, которые имели различные интимные предпочтения. Выяснилось совершенно неожиданное свойство женского оргазма – гомосексуальные связи женщины чаще заканчиваются этим сильным чувством удовлетворения.

Также, специалисты отметили, что у обычных пар в среднем бывает больше секса, чем у лесбиянок, около 16 актов в месяц, когда при однополом сексе происходит примерно 10 интимных встреч. Но дамы предпочитающие лесбийские отношения чаще испытывали оргазм. Около 55 раз в месяц – в половых отношениях с женщиной, против семи соитий за тот же период в гетеросексуальной связи, сообщает The Sun.

Автор книги "101 секс-совет" Ребекка Дакин, объяснила это разной длительностью прелюдии. Для женщин – это минимум 45 минут, что для легковозбудимых мужчин представляет проблему.

Добавим, что ранее Dni.Ru писали о том, что ученые-медики из Мельбурна, Австралия, экспериментально доказали, что прославленная точка G – это миф. Приятные ощущения при стимуляции влагалища обусловлены близостью клитора.

Специалисты осмотрели 13 женщин в возрасте от 32 до 97 лет. Они не обнаружили скопления нервов на передней стенке вагины. По мнению Натана Хоага, возглавляющего исследование, оргазм женщинам приносят исключительно ласки малых половых губ.