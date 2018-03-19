Доказана неожиданная опасность алкоголя

Ученые Мюнхенского университета (Германия) доказали, что чрезмерное употребление спиртного связано с риском фибрилляции предсердий. Это разновидность сердечной недостаточности, которая может стать хроническим заболеванием.

В исследовании приняли участие более трех тысяч человек, которые в 2015 году посетили фестиваль пива Октоберфест. Им делали электрокардиограмму (ЭКГ и измеряли концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе. При этом учитывался пол, возраст, имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания и то, курит ли человек и употребляет ли лекарства.

Оказалось, что высокая концентрация спирта в выдыхаемом воздухе связана с увеличением частоты сердечных сокращений. По словам специалистов, через некоторое время это может приводить к различным видам аритмий, включая фибрилляцию предсердий.

Ученые считают, что сердце бьется чаще из-за того, что алкоголь создает дисбаланс между симпатической и парасимпатической нервными системами, которые выполняют взаимоисключающие функции, сообщает MedicalXpress. Первая обеспечивает возбуждение сердечной деятельности, а вторая способствует уменьшению частоты и силы сердечных сокращений.

Выводы немецких экспертов можно назвать неожиданными в том смысле, что многие медики говорят о пользе небольших доз алкоголя – в частности, вина. Как писали Dni.Ru, в красном вине содержится антиоксидант полифенол, который оздоравливает полость рта на молекулярном уровне. Это вещество не позволяет вредным бактериям, прилипать к зубам человека, что сохраняет полость рта более здоровой. В свою очередь ученые из Медицинской школы горы Синай (Нью-Йорк, США) пришли к выводу, что на основе винограда получаются антидепрессанты с минимальными побочными эффектами.