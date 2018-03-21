Что поможет продлить среднюю продолжительность жизни
Аппарат ингаляционной терапии оксидом азота "Тианокс" для лечения нарушений легочного кровообращения прошел клинические испытания. Рынок нуждается в десяти тысячах таких приборов, каждый из них стоит по 2,5 миллиона рублей. Как сообщили в "Росатоме", на прибор уже поступают первые заказы от больниц и медицинских центров.
По словам директора Российского федерального ядерного центра в Сарове Валентина Костюкова, аппарат является уникальным прибором для азототерапии. Эксперты уверены: введение препарата в широкий оборот позволит на два с половиной года увеличить среднюю продолжительность жизни граждан России.
Как известно, для лечения нарушений кровообращения в легких медики используют ингаляции оксида азота. Его получают на специальных станциях химическим способом, а затем доставляют в клиники в баллонах. Аппарат "Тианокс" способен синтезировать оксид азота перед ингаляцией или непосредственно в процессе терапии. Благодаря этому работа врачей станет легче, кроме того, будет повышена общая доступность жизненно важной терапии.
"Тианокс" не имеет аналогов в мире, в нашей стране разработка защищена пятью патентами. В 2019 году планируется получить патенты на заграничный рынок и тогда же вывести инновационный прибор в продажу.
Стоит отметить, что аппарат разработан в ядерном центре в Сарове. Он входит в состав государственной корпорации "Росатом". Это мощный научно-исследовательский центр нашей страны, который решает важнейшие научные задачи общегосударственного значения, в том числе оборонные. В состав центра входят несколько институтов, а также конструкторские бюро и тематические центры, объединенные общим научным и административным руководством.
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