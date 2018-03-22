Диетолог объяснил смертельный вред свежевыжатых соков

Врач-диетолог Александр Немов высказался о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за чрезмерного употребления соков. По его словам, для изготовления напитков производители зачастую используют несвежие фрукты, что может пагубно сказаться на здоровье.

"Вы не обращали внимание, из каких фруктов выжимают сок? Что дороже – яблоко или сок? Конечно, сок. Представьте, что вы хозяин магазина. Пришла большая партия зеленых яблок, у них есть срок годности. Если он просто подходит к окончанию или давно подошел, их надо утилизировать. Вы как хозяин магазина просто выкинете их на помойку или помоете и сделаете из них фреш?" – разъяснил Немов.

По словам диетолога, даже собственноручно выжатый сок гораздо менее полезен, чем сам фрукт. "Здесь маленький нюанс. В нормальном яблоке масса полезных веществ находится прямо под кожицей. Когда вы просто едите яблоко, вы все это получаете. Когда делаете фреш, вы очищаете яблоко от кожицы, то есть все полезное выбрасываете", – отметил эксперт.





Немов убежден, что многие не получают всех полезных веществ, даже когда едят яблоки. Это происходит потому, что настороженные потребители снимают кожицу, чтобы избавиться от вредных веществ, которыми обрабатывают фрукты при перевозке, сообщает НСН.

Ранее ученые заявили о смертельной опасности фруктовых соков. Опытным путем они выяснили, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в сутки. Другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти.