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Здоровье

Россию захлестнет эпидемия бородавок

Фото: GLOBAL LOOK press/A. Hartl
Почти каждый второй верит, что если коснуться лягушки, то на руке выскочит бородавка. Хотя, на самом деле, эта попрыгунья абсолютно не причем, а заполучить неприятные наросты на коже намного проще. 
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Вирус папилломы человека - один из самых распространенных на планете, и чтобы "заполучить" его всего-то и стоит, что пожать руку или, даже, примерить в магазине одежду, которую до этого надевал человек-носитель вируса.

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Кстати, не у всех он проявляется в виде бородавок. Многие носители даже не догадываются о том, что инфицированы. И уж совершенно точно им невдомек, что каждый второй является носителем такой разновидности вируса папилломы, которая вызывает рак шеи, легких и шейки матки, который каждый год уносит жизни семнадцати тысяч россиянок.

Методы лечения вируса папилломы еще не найдены, но команда программы "НашПотребНадзора" на НТВ выяснила, что он из себя представляет и как с ним жить.

Бородавки – это вирус, и он заразен

Врачи объясняют, что это, увы, вполне обычная ситуация для конца зимы, когда у большинства россиян продрогший до костей иммунитет. Ведь именно он сдерживает развитие папиллом и бородавок. А весной из-за снижения иммунитета увеличивается и количество наростов на коже.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nekrasov

Вирус папиломы человека не лечится

Значит от вируса и от папиллом с бородавками надо срочно избавляться. Подумать легко, да сделать непросто. Ведь сам вирус, увы, пока не лечится. И хотя в аптеке, наверняка, предложат дорогие таблетки, запомните, что абсолютно все они не признаются официальной медициной.

Прививки от вируса папилломы человека

Но если бы немного больше людей знало, что можно сделать прививку, то носителей вируса было бы гораздо меньше.

Да это недешево, однако прививка знакомит организм с образцами таких типов вируса папилломы человека, которые могут вызывать рак. Они не проявляются в виде наростов на коже, а поселяются на слизистых внутри тела. И, как доказал немецкий врач, именно для молодого женского организма вирус папилломы – это не просто неприятная и неприглядная штука, а смертельно опасная.

Именно за открытие того, что рак шейки матки абсолютно всегда возникает из-за вируса папилломы человека доктор Харальд Цур Хаузен удостоился Нобелевской премии в 2008 году. И именно поэтому с 2009 прививки от вируса папилломы поставляются во все страны мира, в том числе и в Россию. Пока такая прививка не стала обязательной, как от столбняка, врачи советуют всем взрослым сделать ее за свои деньги. Они советуют пройти вакцинацию до 26 лет и не только девушкам, но и юношам. Ведь вирус папилломы может вызвать онкологию и у них, хоть и с меньшей вероятностью.

Но, если вирус, пусть и не грозящий онкологией, уже давно прописался в теле и дает о себе знать, тогда делать прививку бесполезно.

Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Pletsky

Методы удаления бородавок

Пожалуй, самый популярный запрос на тему бородавок и папиллом в интернете – как их удалять? Советы народной медицины чаще всего сводятся к тому, чтобы прижечь их чистотелом.

Чистотел – это растение, которое растет в России почти везде и всем хорошо известно. Называется оно так, потому что о свойства его сока было известно очень давно. И если капать его на бородавку или папиллому, то за неделю за две они, как правило, исчезают. А все дело в том, что в чистотеле содержатся сразу несколько органических кислот - яблочная, янтарная и лимонная. Они буквально выжигают клетки кожи. Те отмирают и отваливаются.

А вот, кстати, аптечные средства, в названии которых есть слово "чистотел" ничего общего с одноименной травой, на самом деле, не имеют. Стоят они по пятьдесят рублей за упаковку, а расправляются с наростом за считанные дни. Однако в составе таких препаратов, оказывается, лишь смесь сильных щелочей – калиевой и натриевой, используя которые легко повредить здоровые клетки и заработать сильный химический ожог.

Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Pogontsev

Чтобы этого не произошло, врачи советуют не заниматься самолечением. "Если вы в домашних условиях попытались удалить образование на коже и вам не удалось это сделать качественно, либо вы недооценили эффективность проведенного лечения, то вполне вероятен рецидив", -предупреждает врач акушер-гинеколог Татьяна Соколова. Причем именно с рецидивными бородавками, большинство пациентов уже и приходят к дерматологам.

По своей структуре бородавка напоминает гриб или одуванчик. Все знают, если срезать верхушку и оставить корни в земле, вскоре из них вымахает еще дюжина таких же. Точно также происходит и с бородавками. На месте неудачно удаленной одной может проклюнутся пять. Неслучайно в тридцати процентах случаев бородавки приходится "выкорчевывать" повторно. Поэтому, если уж и браться за "прополку" таких кожных наростов, то делать это с умом и удалять под чистую. С корнем.

Фото: GLOBAL LOOK press/Exclusivepix Media

От заморозки жидким азотом люди часто отказываются. Мол терпеть снова сильную боль, а еще ходить с неприятно вздутой словно мозоль кожей заполненной жидкостью они не согласны, пусть процедура даже и не стоит ни копейки, а сделать ее можно в любой поликлинике. Поэтому остается вариант с лазером, который считается самым продвинутым методом удаления для бородавок. Быстро, эффективно и сразу запаивает мелкие сосуды и капилляры, поэтому ранка заживает очень быстро. В некоторых городских больницах лазер есть и воспользоваться им можно бесплатно по полису ОМС. В частных клиниках такая процедура стоит порядка тысячи рублей.

После удаления бородавок главное поддерживать иммунитет, не ходить в общественной парной и душевой босиком. Еще стоит запомнить, что папилломы и бородавки, которые мы видим, это, лишь вершина айсберга. Некоторые типы этого вируса прячутся на слизистых оболочках интимных мест и обнаружить их способен только врач после специального анализа.

И, конечно, врачи объясняют, будь человек даже не инфицирован вирусом папилломы, то бояться здороваться с людьми за руку, у которых есть бородавки не нужно. Да, вирус заразен, однако сквозь кожу ему не пройти. Только через открытую рану или ссадину.

Программа "НашПотребНадзор" выходит в эфир по воскресеньям в 13:00.

22 марта 2018, 17:15

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