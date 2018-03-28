Вегетососудистую дистонию объявили "советским мифом"
К диагнозу ВСД не стоит относиться серьезно. В международной практике он отсутствует. Своим открытием поделилась в соцсетях исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы – ВСД – забудьте о них. Это большой советский миф", – написала и.о. министра в Facebook.
Госпожа Супрун утверждает, что вегетососудистую дистонию можно считать синдромом, а не диагнозом. По ее словам, термин используется в том случае, если у пациента наблюдают различные симптомы – начиная от тревоги и беспокойства и заканчивая изжогой, повышенной температурой и метеоризмом.
Глава украинского Минздрава известна своими глубокими познаниями в медицине и инициативами. Так, недавно она выступила с предложением ликвидировать еще один "пережиток советских времен", флюорографию. По мнению Супрун, это обследование можно заменить простым анкетированием.
Пользователи соцсетей в ответ предложили использовать анкетирование также вместо обследования груди или вообще в борьбе с онкологическими заболеваниями. И назвали инициативы и.о. министра "декоммунизацией в медицине".
Многие на Украине обвиняют Ульяну Супрун в развале системы здравоохранения. В частности, блогер Алексей Журавко утверждает, что министр, как и вся команда Порошенко, расхищает бюджетные средства, предназначенные для бесплатного лечения граждан – в том числе и служащих ВСУ, вернувшихся из зоны боев в Донбассе, напоминает телеканал "360".
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