Хлеб в десятки раз токсичнее кофе

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, что такое токсичное вещество, как акриламид, содержится во многих часто употребляемых продуктах. По ее словам, в некоторых из них в десятки раз больше этого канцерогена, чем в кофе.

прочитано 1191 раз