Найден убивающий рак вирус

Вирусы помогают бороться с онкологическими заболеваниями. Они активизируют иммунную систему, которая уничтожает раковые клетки.

Разработкой вирусов, а точнее вирусоподобных частиц занялись ученые из Университета штата Мичиган. Свое оружие против рака они назвали частицами Qβ.

По данным исследователей, Qβ – бактериофаг. Этот вирус "пожирает" кишечную палочку Escherichia coli. Ученые намерены соединить его частицы с углеводными антигенами TACA, которые образуются в пораженных раком тканях в результате нарушенного обмена веществ.

По замыслу исследователей, комбинация Qβ и TACA научит иммунные клетки организма – к примеру, Т-лимфоциты – распознавать и уничтожать углеводные антигены на поверхности раковых клеток. Это позволит затормозить рост злокачественных образований и избежать метастазов, считают ученые.

Полученную вакцину испытают на собаках, страдающих остеосаркомой. Этот тип костной опухоли встречается и у людей, отмечает MedicalXpress.

Как писали Dni.Ru, химио– и радиотерапия зачастую бессильны при особо тяжелых формах онкологии, в частности при раке поджелудочной железы. Оказалось, раковые клетки можно уничтожить путем последовательного нагревания и замораживания – или термальной абляции.

Ученые из Бингемтонского университета (США) выяснили, что при двойной термальной абляции, когда температура поднималась до +50, а затем опускалась до -25, раковые клетки почти полностью погибают в результате некроза. Теперь им предстоит узнать, насколько эффективно обратное действие – когда клетки сначала замораживают, а потом нагревают.

