Раскрыт способ остановить смерть мозга

Битва за "Оскар" 56-летняя жена родила Виторгану Скандал на дебатах Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Понедельник 5 марта
Лента новостей
19:55
Обезумевший Маколей Калкин высмеял "Оскар"
19:27
Нарядившийся 54-летний Зверев: Из меня секс так и прет!
19:25
Знаменитая актриса отказалась говорить по-русски
18:54
Школьникам показали будущее
18:49
В столице общий прирост числа прикрепившихся к участкам избирателей на уровне 1%
18:47
Трамп закатил истерику после слов Путина
18:32
Заморозивший Украину Порошенко снова грозит России
18:18
В Подмосковье автобус столкнулся с иномаркой
18:08
Ягудин молится о состоянии Медведевой
17:54
Под Оренбургом дерзко ограбили водителя маршрутки
17:38
Почему советы друзей мешают строить отношения
16:48
Володин осудил политизированность спорта и искусства
16:45
В Петербурге девушку переехали два раза подряд
16:35
"Вот это окорочка": раздетая Самбурская произвела фурор
16:19
Двум вузам в Москве и Петербурге запретили принимать студентов
16:11
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы
15:56
Орбакайте обнародовала видео с выпивающим Галкиным
15:44
Найден неожиданный способ победить голод
15:43
Форум "Коллекции России" и антикварная ярмарка пройдут в ЦДХ
15:41
В России создали iPhone с изображением ядерной ракеты
15:39
Финалистку конкурса "Миссис Россия" поймали на продаже секс-рабыни
15:29
На юге Москвы разбились инкассаторы
15:13
Захарова предсказала Украине страшный конец
15:07
На Патриках появилось новое винное место
15:06
Как укрепить отношения с помощью ссор
15:00
В Киеве рассказали о бегстве Порошенко после побоища у Рады
14:57
Разбитый корабль пришельцев обнаружили в Антарктике
14:55
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
14:36
Десятки тысяч россиян рискуют остаться без пенсий
14:34
Дацюк после победы на Олимпиаде отдал золото монашкам
14:32
В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
14:30
Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым
14:25
Что читают женщины
14:15
Газовая война с Украиной: мифы и реальность
14:10
Возмущенная Собчак устроила демарш в ЦИКе
13:47
Под Волгоградом грузчик похитил ребенка своих работодателей
13:46
В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
13:43
Куда пропала красавица Оксана из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"
13:36
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
13:23
Анна Седокова осталась без дочери
13:12
"Рекорд тысячелетия": синоптики сделали неутешительный прогноз для Москвы
12:58
Ученые: Лишь одна страна переживет зомби-апокалипсис
12:48
Водитель увез сбитую девочку в торговый центр (видео)
12:40
Озвучены зарплаты российских чиновников
12:39
Помощник Путина заявил о готовности отключить Россию от Сети
12:37
ЦКАД-5: Группа компаний "АРКС" приступила к возведению последней опоры на мосту через реку Истра
12:35
Анджелина Джоли пропала: Чем обернулась весть о романе Питта и Энистон
12:32
Зарядить телефон за 30 секунд: создан самый быстрый аккумулятор
12:06
Любовники в шоке от фотографий их ягодиц в таблоидах
11:43
Виторган о новорожденной дочери: Жаль, не увидим ее в полном расцвете
11:39
Росавиация повесила трагедию Ан-148 на пилотов
11:38
Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
11:38
Выпотрошившая Аршавина Барановская отказывается от помощи
11:32
В Челябинске во дворе дома лежал труп школьника с темным прошлым
11:28
МОК получил звонкую пощечину на "Оскаре" из-за России
11:20
Под Москвой полиция нашла 2,8 килограмма героина
11:00
Последствия смертельной аварии под Москвой сняли на видео
10:44
После нападения Собчак поставили выше "простых смертных"
10:42
Волочкова с задранной юбкой показала круглый живот
10:21
Знаменитый футболист вынуждает свою мать бомжевать
10:11
Под Псковом при пожаре погибли двое маленьких детей
09:49
Жуткие платья премии "Оскар"
09:45
Лиза Боярская о раке: Болезнь стремительно прогрессирует
09:44
В Челябинске у известных рокеров украли трусы
09:43
В Петербурге росгвардеец зарезал агрессивного бультерьера
09:26
В Магадане восемь воспитанников детского сада обожгли глаза
09:21
Излишняя страсть Иглесиаса к дочке от Курниковой ввела в ступор
09:09
Польша собирает армию для войны с Россией
09:04
Очевидцы сняли на видео горящий офис микрозаймов
08:56
В Киеве похитили памятник Лесе Украинке
08:54
Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек
08:53
Пришедший в себя Осин объявил о свадьбе
08:44
МКАД парализовало после массовой аварии (видео)
08:36
В Югре сорвали премьеру фильма "Довлатов"
08:30
"Гордая" Украина пожаловалась на дорогой газ из ЕC
08:22
Спряталась за жабо: Лобода скрывает беременность от 57-летнего певца
08:22
Мужчина с ружьем напал на аптеку в Москве
08:09
Пережившая нападение Собчак сделала важное заявление
07:47
Названы лауреаты "Оскара-2018"
07:42
В ДТП с автобусами под Москвой погибли люди
07:24
Гильермо дель Торо получил "Оскар" за лучшую режиссуру
06:57
Гей-драма победила на юбилейном "Оскаре"
05:32
У Звягинцева вырвали "Оскар"
05:01
Предателю Родченкову посвятили "Оскар"
04:55
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
04:33
Дженнифер Лоуренс досрочно назвали лучшей актрисой
03:46
Постаревшая Сальма Хайек поразила безвкусицей на "Оскаре"
02:39
В Лос-Анджелесе проходит 90-я церемония премии "Оскар"
18:00
На севере Лондона произошел взрыв
17:53
Собчак поймали на лжи после нападения
17:49
В Москве попытались ограбить депутата Госдумы
17:35
Ольге Бузовой стало плохо после концерта
17:00
На Собчак напали на дне рождения Горбачева
16:51
Под Воронежем загорелся идущий на Украину газопровод
16:40
Полуголая девушка бросилась на Берлускони на глазах журналистов
16:24
Пилоты посадили самолет с развалившимся в воздухе двигателем (видео)
16:00
Акушер-гинеколог объяснила "нереальные" роды 56-летней жены Виторгана
15:37
Звезду "Дома-2" обвинили в алкоголизме
15:14
В небе над Уралом взорвался суперболид (видео)
15:01
В подмосковном лесу насмерть замерз пьяный подросток
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом
Акушер-гинеколог объяснила "нереальные" роды 56-летней жены Виторгана
56-летняя жена сама родила дочь 78-летнему Виторгану
Собчак поймали на лжи после нападения
Здоровье

Раскрыт способ остановить смерть мозга

Фото: GLOBAL LOOK press/Science Museum
Эксперты из неврологической клиники Шарите в Берлине исследовали явление, происходящее в головном мозге человека в ходе умирания. Так называемое мозговое цунами – волна уничтожения нервных клеток, которая бесконтрольно распространяется по коре полушарий и убивает нейроны, – может быть заблокировано. 
прочитано 883 раза

В ходе наблюдений было установлено, что мозг животных около 20-40 секунд после прекращения снабжения кислородом переходит в режим энергосбережения, тогда как нервные ткани перестают быть активными. Через несколько минут после этого нейроны уже не могут выполнять свои функции.

ПО ТЕМЕ

Ученые получили новые данные о человеческом мозге

Найден эффективный способ лечения агрессивного рака мозга

Таким образом, происходит распространение волны, уничтожающей клетки головного мозга, что сопровождается выбросом токсичных веществ и гибелью нейронов, сообщает издание Science Alert. Медики исследовали "мозговое цунами" у пациентов, у которых была диагностирована смерть мозга. Эксперты пришли к заключению, что волна деполяризации может быть заблокирована без вреда для нейронов. В этом случае станет возможно предотвратить гибель нейронов до того момента, как клетки начнут погибать от окончательного уничтожения.

Как сообщают медики, пациентам с риском повреждения головного мозга, вызванным церебральной ишемией или другими видами инсульта, результаты исследования могут однажды спасти жизнь. При этом эксперты предупредили, что требуется гораздо больше времени на дополнительное изучение вопроса, прежде чем врачи смогут применить эти открытия на практике. "Знание процессов, связанных с распространением деполяризации, имеет основополагающее значение для разработки дополнительных стратегий лечения, направленного на увеличение выживаемости нервных клеток, когда нарушается кровоснабжение мозга", – резюмирует сказанное руководитель экспертной группы. 

Автор: Михаил Вштанов5 марта 2018, 18:07

комментарии

Политика

Страшные тайны: Муаммар Каддафи
Переполох на Западе: Трамп и Меркель в шоке от послания Путина
Побег в Россию пошел Януковичу на пользу
Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты

Шоу-бизнес

Нарядившийся 54-летний Зверев: Из меня секс так и прет!
Знаменитая актриса отказалась говорить по-русски
78-летний Виторган заплакал при родах жены
"Вот это окорочка": раздетая Самбурская произвела фурор

Проишествия

В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
На Собчак напали на дне рождения Горбачева
Пилоты посадили самолет с развалившимся в воздухе двигателем (видео)
У стен Кремля поймали сошедшего с ума американца

Lifestyle

В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
Куда пропала красавица Оксана из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"
Названы лауреаты "Оскара-2018"
Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек
Шоу-бизнес

Постаревшая Сальма Хайек поразила безвкусицей на "Оскаре"

Актриса выбрала странный наряд для красной дорожки
Шоу-бизнес

Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов

Примадонна подзаработала на частной свадьбе
Спорт

Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым

Хоккеист обласкал фигуристку, назвав ее умницей
Шоу-бизнес

Нарядившийся 54-летний Зверев: Из меня секс так и прет!

Парикмахер явился на премию в сиреневом парике, короне и блестящем ансамбле

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска
Совет на выходные

Фоторепортажи

Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
Жуткие платья премии "Оскар"
История любви 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены

Спорт

Дацюк после победы на Олимпиаде отдал золото монашкам
Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым
Знаменитый футболист вынуждает свою мать бомжевать
Бразильянка повалила и избила российскую спортсменку (видео)

Регионы

Под Волгоградом грузчик похитил ребенка своих работодателей
В Петербурге росгвардеец зарезал агрессивного бультерьера
В небе над Уралом взорвался суперболид (видео)
Безумные регионы: в Омске взбешенная мать воспитывала ребенка кухонным ножом
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru