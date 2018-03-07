Россиян предупредили об опасной эпидемии
Спастись от сезонного гриппа, уехав на время за границу, россиянам не удастся. Вирусы свирепствуют по всей Европе и за ее пределами.
Высокая интенсивность вирусов гриппа зафиксирована в десяти европейских странах: в Албании, Люксембурге, Чешской Республике, Дании, Германии, Венгрии, Словакии, Швеции. В список попали также Украина и Косово. Еще в 25 государствах зарегистрирована средняя интенсивность, предупреждает телеканал "360"со ссылкой на Роспотребнадзор.
По данным ведомства, превышен эпидемический порог по гриппу также в четырех крупных российских городах. Но это, к сожалению, не единственная вирусная опасность, подстерегающая россиян. Число заболевших паротитом (если проще - свинкой) выросло за прошлый год в четыре раза. В стране в 2017-м было зафиксировано 4,4 тысячи случаев, большинство подхвативших вирус – дети до 15 лет. Годом ранее таких пациентов было 1,1 тысячи, сообщает ведомство.
В Нижегородской области превышен эпидпорог ОРВИ: https://t.co/266TPIgfDO #ткВолга #ВолгаНовости #ОРВИ #грипп #эпидемия #Роспотребнадзор #карантин #школы #детсады #закрыты #вшколунеидем #эпидпорог #НижнийНовгород #НН #Нижегродскаяобласть #прививки pic.twitter.com/nhVpEGRNkr— Телекомпания Волга (@TKVolgaNN) 26 февраля 2018 г.
Медики предупреждают: не стоит легкомысленно относиться к этому заболеванию, оно может оставить след на всю жизнь. "Вирус паротита вызывает воспаление железистых органов. Прежде всего это слюнные железы. Но во многих случаях бывает также воспаление половых желез: у мальчиков – яичек, у девочек – яичников. Это может привести к бесплодию", – пояснила изданию Life.ru инфекционист клиники "Медицина" Наталья Федорова.
Эксперты убеждены, что рост числа заболевших напрямую связан с отказом от вакцинации. Врачи предупреждают: непривитые и не болевшие свинкой дети (да и взрослые) при встрече с носителем вируса заболеют со 100%-й вероятностью. А передается инфекция легко – воздушно-капельным путем.
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