Россиян предупредили об опасной эпидемии

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 24 регионах России. К обычным сезонным инфекциям добавилась новая напасть - эпидемия паротита.

Спастись от сезонного гриппа, уехав на время за границу, россиянам не удастся. Вирусы свирепствуют по всей Европе и за ее пределами.

Высокая интенсивность вирусов гриппа зафиксирована в десяти европейских странах: в Албании, Люксембурге, Чешской Республике, Дании, Германии, Венгрии, Словакии, Швеции. В список попали также Украина и Косово. Еще в 25 государствах зарегистрирована средняя интенсивность, предупреждает телеканал "360"со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, превышен эпидемический порог по гриппу также в четырех крупных российских городах. Но это, к сожалению, не единственная вирусная опасность, подстерегающая россиян. Число заболевших паротитом (если проще - свинкой) выросло за прошлый год в четыре раза. В стране в 2017-м было зафиксировано 4,4 тысячи случаев, большинство подхвативших вирус – дети до 15 лет. Годом ранее таких пациентов было 1,1 тысячи, сообщает ведомство.

Медики предупреждают: не стоит легкомысленно относиться к этому заболеванию, оно может оставить след на всю жизнь. "Вирус паротита вызывает воспаление железистых органов. Прежде всего это слюнные железы. Но во многих случаях бывает также воспаление половых желез: у мальчиков – яичек, у девочек – яичников. Это может привести к бесплодию", – пояснила изданию Life.ru инфекционист клиники "Медицина" Наталья Федорова.

Эксперты убеждены, что рост числа заболевших напрямую связан с отказом от вакцинации. Врачи предупреждают: непривитые и не болевшие свинкой дети (да и взрослые) при встрече с носителем вируса заболеют со 100%-й вероятностью. А передается инфекция легко – воздушно-капельным путем.