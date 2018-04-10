Названы причины распространения заразного рака
Всего известно о восьми разновидностях так называемого трансмиссивного рака, которые поражают собак, сумчатых тасманийских дьяволов и морских двустворчатых моллюсков. Долгое время эксперты полагали, что, поскольку это заболевание очень редкое, сумчатые получали его случайным образом. Однако открытие второго типа заразных злокачественных опухолей привело экспертов к заключению, что тасманийские дьяволы имеют предрасположенность к уязвимости перед смертоносной болезнью, передает EurekAlert!
Позже выяснилось, что появлению обоих разновидностей патологии способствуют схожие мутации, а развиваются опухоли примерно из одних и тех же тканей. По причине того, что животные часто кусают друг друга за морду, когда дерутся за еду или возможность оставить потомство, опухоль может разрастаться из клеток, которые участвуют в заживлении ран. Уже доказано, что медикаменты, блокирующие биохимические пути, участвующие в регенерации тканей, останавливает рост лицевых опухолей.
Эксперты в области онкологии убеждены, что в распространение опухолей внушительный вклад внес человек, из-за которого численность тасманийских дьяволов резко снизилась. В результате этого уменьшилось и генетическое разнообразие, которое необходимо для повышения устойчивости иммунной системы к злокачественным клеткам.
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