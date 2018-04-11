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Здоровье

Почему болят колени

Фото: GLOBAL LOOK press
Практически каждый человек знает, что такое боль в коленном суставе. У некоторых болезненные ощущения обусловлены физическим переутомлением или незначительным ушибом. Как правило, в таких случаях через несколько дней от симптома не остается и следа. Но иногда боль становится хронической. 
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Почему появляются патологические болевые ощущения в колене и что поможет избавиться от них Dni.Ru рассказал кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, доктор по суставам Юрий Глазков.

Самые частые причины боли в коленях

Существует целый ряд возможных причин боли в коленях. К этому симптому приводят сотни различных заболеваний. Однако из них можно выделить две патологии, которые провоцируют болевой синдром наиболее часто ‒ они составляют около 65% случаев обращений к специалисту по поводу боли в колене: это артроз коленного сустава и повреждение менисков.

Артроз коленного сустава, или гонартроз, представляет собой заболевание, возникающее вследствие постепенной дегенерации (разрушения) суставного хряща. Он становится тонким, появляются участки истончения, изъязвления, отложений кальция и так далее. Происходят патологические изменения, которые постепенно разрушают хрящ. Этот процесс идет медленно, но неуклонно, и с годами приводит к инвалидизации пациента.

Повреждение менисков – это вид травмы, при котором происходит надрыв хрящевых структур, выполняющих роль прокладки внутри коленного сустава. Проблема заключается в том, что адекватное кровоснабжение в них отсутствует. Если надрыв происходит возле капсулы сустава, богатой кровеносными сосудами, регенерация еще возможна. Но часто повреждения не восстанавливаются. Оторвавшиеся или смещенные фрагменты оказывают механическое воздействие на ткани сустава, провоцируя хронический болевой синдром и нарушение подвижности.

Фото: GLOBAL LOOK press

Другие причины боли в коленях

Существует масса других причин боли в коленях. Правда, встречаются они гораздо реже и составляют около 35% случаев, когда пациенты обращаются к врачу с жалобами на болезненные ощущения в коленных суставах. К числу таких патологий относятся:

  • периартрит – воспаление сухожилий колена;
  • боли сосудистого происхождения;
  • ушибы;
  • травмы крестообразных связок;
  • бурсит – воспаление околосуставной капсулы;
  • тендинит – воспалительное поражение связок;
  • артрит – воспаление сустава;
  • синдром подвздошно-большеберцового тракта;
  • хондроматоз;
  • кисты и другие образования в суставе;
  • системные заболевания соединительной ткани (ревматические заболевания).

Определить, что вызвало боль в колене, можно только после осмотра специалиста и проведения диагностических процедур.

Что делать, если болят колени

При возникновении боли в коленях следует обязательно обратиться к врачу и отказаться от идеи самостоятельного лечения. Во-первых, вы не знаете, от чего именно собираетесь лечиться, ведь диагноз не установлен – не существует болезни "болят колени". Во-вторых, даже при установленном диагнозе вы не знаете, что и как нужно делать. В-третьих, могут потребоваться инвазивные процедуры или даже хирургические операции, которые доступны только в условиях медицинского учреждения.

Во многих случаях с болезнью можно справиться или хотя бы держать ее под контролем с помощью лекарств. При артрозе или артрите назначаются нестероидные противовоспалительные препараты – они уменьшают болевые ощущения, снимают отечность и припухлость, улучшают подвижность суставов. При хронических заболеваниях пациент принимает эти препараты постоянно.

При артрозе часто назначаются хондропротекторы – это препараты хондроитина и глюкозамина. Их принимают внутрь в течение всей жизни, что позволяет уменьшить боль и замедлить деструкцию хряща.

При артрозах ревматического происхождения нередко приходится прибегать к помощи глюкокортикоидов. Эти препараты позволяют значительно снизить выраженность воспалительного процесса. Глюкокортикоиды назначаются внутрь, но при тяжелых обострениях иногда вводятся непосредственно внутрь сустава.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack

При хронической боли в колене нередко применяется артротерапия. Это метод лечения, сочетающий в себе введение внутрь сустава гиалуроновой кислоты и обогащенной тромбоцитами плазмы. Гиалуроновая кислота улучшает качество синовиальной жидкости и обеспечивает "смазку" для сустава. Обогащенная тромбоцитами плазма ускоряет регенерацию любых внутрисуставных структур. Она представляет собой собственную кровь пациента с повышенным содержанием тромбоцитов. Механизм действия заключается в том, что эти форменные элементы выделяют факторы роста, ускоряющие регенераторные процессы.

Артротерапия эффективна при многих заболеваниях коленных суставов. Она проводится при артрозе, травматических повреждениях, менископатиях. Часто своевременное введение гиалуроновой кислоты и обогащенной тромбоцитами плазмы помогает человеку отсрочить необходимость в хирургическом лечении или вовсе избежать операции.

Хирургические операции используются при неэффективности консервативной терапии. В случае проблем с менисками или связками коленного сустава применяется артроскопия. Это тип операционного доступа, при котором все манипуляции осуществляются под контролем видеокамеры, которая вводится внутрь сустава. Большие разрезы не требуются, поэтому сроки восстановления минимальны.

В наиболее тяжелых случаях требуются операции по замене коленного сустава искусственным эндопротезом. Основное показание к этому хирургическому вмешательству – гонартроз последней стадии, когда сустав полностью разрушен, либо в случаях, когда выраженный болевой синдром значительно снижает качество жизни человека.


11 апреля 2018, 13:22

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