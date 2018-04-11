В России обнаружили скрытую эпидемию

Российское общество не замечает весьма серьезной социальной проблемы. Психические нарушения у россиян приобретают характер эпидемии, заявляют медики.

Психологическая помощь и рынок психологических услуг в России до сих пор не развиты. В результате огромное число россиян даже не подозревают о том, что страдают расстройствами. При возникновении проблем люди чаще обращаются к гадалкам и экстрасенсам – вместо того, чтобы идти к врачу.

"Все это приводит к последствиям – начиная от того, что у нас один из самых невысоких показателей производительности труда, и завершая ростом самоубийств. Но, поскольку исследований в этой области у нас просто нет, то мы даже не можем сказать точно, что представляет собой психологическое и моральное состояние нашего общества", – считает доцент кафедры политической психологии СПбГУ Петр Бычков.

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила об изменении структуры заболеваемости у детей за последние годы. По ее словам, на первое по инвалидности среди подрастающего поколения вышли психические расстройства и расстройства поведения.

Действительно, молодое поколение подвергается особому риску, отмечает эксперт. По словам Бычкова, в западных странах сегодня диагноз "депрессия" ставится врачом поликлиники – в то время как в России такого диагноза в принципе нет. Да и сама по себе психология не очень развита – при том, что в стране есть огромное количество первоклассных специалистов.

Медики предупреждают, что проблемы будут только нарастать: главная причина – информатизация всех сфер жизни и перенасыщение человека информацией. Все это приводит к таким проявлениям, как одиночество у молодых людей, появлению так называемых "групп смерти" в соцсетях. Бороться надо с причиной этого явления, убежден психолог. Решение проблемы – в развитии системы квалифицированной помощи, приводит слова эксперта "Росбалт".