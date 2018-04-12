Названа настоящая причина ожирения

Американские ученые обнаружили микробов, вызывающих ожирение. По мнению исследователей, бактерии усиливают всасывание жира в процессе переваривания пищи.

"До этого мало кто подробно изучал и описывал микрофлору тонкого кишечника, и нам первым удалось показать, что эти бактерии управляют перевариванием и всасыванием жиров, а также играют огромную роль в развитии ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний", – объясняет один из авторов научной работы Юджин Чанг.

По утверждению биолога, микробы из семейства Clostridiaceae оказались одним из ключевых звеньев в цепочке событий, которые приводят к тому, что кишечник начинает активнее впитывать жиры. Эксперт подчеркнул, что обнаруженные бактерии выделяют большое количество ферментов, которые расщепляют жиры и ускоряют их всасывание в организм.

Чтобы доказать свою гипотезу, исследователи поместили "возбудителей ожирения" в рацион подопытных мышей с очищенным кишечником, которые питались жирной пищей. В результате процедура лишила грызунов устойчивости к избытку калорий и заставила стремительно набрать лишний вес, передает журнал Cell Host & Microbe.

Ранее канадские ученые пришли к выводу, что ожирение может быть и полезным. Медики выявили у пациентов с лишним весом белок, который оздоравливает организм. Таким образом, когда человек набирает лишний вес, в его организме активируется специальный воспалительный белок. Он отвечает за удаление жира. Действие белка способствует так называемому метаболически здоровому ожирению – когда человек полный, но при этом не страдает сбоями в деятельности сердечно-сосудистой системы.