Сердечную недостаточность будут лечить током
В лаборатории института рассказали, что в основе лечения лежит метод миостимуляции. Электроды накладываются на мышцы, которые серьезно страдают в космических условиях. Ток заставляет их сокращаться и расслабляться, что фактически заменяет тренировку.
Ученые разрабатывают методику использования низкочастотной электромиостимуляции, которая поможет пациентам с хронической сердечной недостаточностью, передает Ura.ru. Ее планируют применять и для других категорий пациентов. Например, протестированная на орбите Земли методика поможет старикам. Важно, что она абсолютно безопасна и комфортна для больных.
Новый метод пройдет проверку в клинике кардиологии Первого МГМУ имени Сеченова. Исследования завершатся в конце мая.
Старайся свести СВОИ факторы риска к минимуму!#инфаркт #факторыриска #здоровье #сердце pic.twitter.com/FkOJ0I7yRj— Твоё здоровье (@glav_uocmp) 31 октября 2017 г.
Ранее специалисты из Американской ассоциации сердца выявили зависимость между перенесенными душевными травмами в детском возрасте и риском развития ряда опасных болезней. К потрясениям, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца, они отнесли эмоциональное, физическое или сексуальное насилие, издевательства со стороны сверстников, злоупотребление родителей алкоголем или наркотиками, а также распад семьи.
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