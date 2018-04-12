Сердечную недостаточность будут лечить током

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН планирует лечить заболевание при помощи космических технологий. Специалисты хотят использовать метод стимуляции мышц, применяемый экипажем МКС, в клинической практике.



В лаборатории института рассказали, что в основе лечения лежит метод миостимуляции. Электроды накладываются на мышцы, которые серьезно страдают в космических условиях. Ток заставляет их сокращаться и расслабляться, что фактически заменяет тренировку.

Ученые разрабатывают методику использования низкочастотной электромиостимуляции, которая поможет пациентам с хронической сердечной недостаточностью, передает Ura.ru. Ее планируют применять и для других категорий пациентов. Например, протестированная на орбите Земли методика поможет старикам. Важно, что она абсолютно безопасна и комфортна для больных.

Новый метод пройдет проверку в клинике кардиологии Первого МГМУ имени Сеченова. Исследования завершатся в конце мая.

Ранее специалисты из Американской ассоциации сердца выявили зависимость между перенесенными душевными травмами в детском возрасте и риском развития ряда опасных болезней. К потрясениям, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца, они отнесли эмоциональное, физическое или сексуальное насилие, издевательства со стороны сверстников, злоупотребление родителей алкоголем или наркотиками, а также распад семьи.