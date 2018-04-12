8 весенних советов для аллергиков

В ближайшие дни ожидается всплеск пыльцевой сезонной аллергии. Об этом говорят ведущие аллергологи-иммунологи столицы. В связи с началом сезона текущих носов и глаз, специалисты рекомендуют аллергикам следовать нескольким рекомендациям, которые помогут преодолеть непростое время и справиться с неприятными симптомами.

О том, как обезопасить себя в этот период, Dni.Ru поговорили с врачом-отоларингологом Владимиром Зайцевым.

Сезон аллергии начинается, когда почва оголяется от снега. По словам эксперта, люди, у которых есть аллергическая реакция на сырую землю, первые страдают от приступов. Второй всплеск происходит, когда наступает сезон цветения. Самый тяжелый период – начало мая, когда цветет береза. Именно в это время у аллергиков начинается обострение. Длится этот период от двух недель до месяца, пока береза не отцветет. Поскольку березовых деревьев в нашей стране много, в том числе, в Москве, аллергия является бичом жителей России.

Владимир Зайцев предложил несколько советов, следуя которым можно без сильного дискомфорта пережить неблагоприятную фазу.

Совет №1. Максимально снизить пребывание в зонах повышенного риска, где можно получить аллергическую реакцию, стараться не находиться в таких местах весь сезон цветения растений, на которые выявлена аллергия. Например, за городом много березовых рощ – всем известный факт. Зная, что у вас аллергия на березовые почки, не стоит ехать за город или на дачу в этот период. В идеале, нужно поменять место жительства на время цветения выявленного у вас аллергена, чтобы не быть с ним в контакте. Нужно понимать, что засилье аллергенов в определенном месте может вызвать негативную реакцию и привести к плачевным последствиям в виде отека Квинке или астмы. Важно держаться от таких участков подальше.

Совет №2. Регулярно промывать полость носа. Можно использовать физиологический раствор натрия хлорида или специальный раствор на основе морской соли. Также допустимо использовать кипяченую воду с добавлением обычной поваренной соли – 1 чайную ложку на стакан воды. Промывать нос нужно два-три раза в день – утром после пробуждения, днем во время обеденного перерыва или возвращения домой с учебы, и вечером перед сном. Таким образом, аллергены, едва попадая в носовую полость, будут вымываться и не смогут осесть в крови.

Совет №3. Обязательно использовать дома увлажнитель или мойку воздуха. Как утверждает врач-отоларинголог, аллергикам такие гаджеты необходимы. С их помощью аллергены проходят через воду, которой наполняются резервуары приспособлений, и оседают там, не попадая в воздух. Помещение должно быть максимально увлажнено, тогда носоглотка сможет противостоять проникновению аллергенов в организм.

Совет №4. В период цветения, по возможности, лучше не открывать окна. Через открытое окно пыльца будет попадать в помещение, и вызывать приступы аллергии.

Совет №5. Необходимо своевременно обращаться к врачу для обследования и лечения. Если форма аллергии легкая, то врач-аллерголог, иммунолог или отоларинголог назначит специальные кортикостероидные спреи в комплексе с таблетированными антигистаминными препаратами. Такой способ лечения облегчит состояние аллергика в сезон цветения и предотвратит осложнения.

Совет №6. При тяжелых формах аллергии необходимо пройти курс носовых блокад до начала периода цветения. По словам Владимира Зайцева, в толщу носовой раковины, которая сильно отекает, отоларингологи делают уколы. Такая терапия помогает снять напряжение слизистой оболочки во время сезонного всплеска пыльцевых аллергических реакций.

Совет №7. Полезно приобрести ультразвуковой ингалятор небулайзерного типа для домашнего использования. С помощью этого устройства можно вдыхать физраствор – это очень полезно, особенно в сезон цветения. Нос и глотка, таким образом, хорошо увлажняются, происходит размывание аллергенов. Ингалятор дает хороший противоаллергический эффект.

Совет №8. На фармацевтическом рынке представлены специальные маски "3М", обладающие противовирусным и противоаллергическим действием. Они немного дороже обычных, но не критично, поэтому приобрести их может каждый. Поскольку аллергены попадают в организм воздушно-капельным путем, маски помогают предотвратить этот процесс. Использование маски снизит риск обострения аллергии в период цветения. Особенно, если дома живут животные. Надевать их нужно время от времени, когда возникнет необходимость изолировать себя от аллергенных раздражителей.